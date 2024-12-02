Россия в прошлом году увеличила продажи своего оружия на 40%: аналитики SIPRI раскрыли цифры

Сто крупнейших производителей оружия за 2023 год заработали $632 млрд, что на 4,2% больше, чем в 2022 году. Общий доход двух российских компаний, входящих в топ-100 производителей, вырос на 40% и достиг примерно $25,5 млрд.

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Об этом свидетельствует исследование, обнародованное Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира SIPRI. Главными факторами роста спроса на оружие стали российское полномасштабное вторжение в Украину, а также обострение на Ближнем Востоке.

Как отмечается, из-за нехватки данных в топ-100 вошли только две российские компании, однако их совокупная выручка увеличилась на 40%.

"Это произошло почти полностью за счет роста на 49% выручки у "Ростеха" – госкорпорации, не владеющей напрямую производственными мощностями, но контролирующей множество разных производителей оружия, включая семь ранее попадавших в первую сотню мировых компаний, по которым на этот раз SIPRI не удалось получить индивидуальные данные", – говорится в исследовании.

Также отмечается, что официальная статистика о выпуске вооружений в России "скудна и сомнительна". Большинство аналитиков считают, что в 2023 году производство новой военной техники в РФ значительно увеличилось, а существующий арсенал страны подвергся масштабному обновлению и модернизации, сказал Нань Тянь, директор программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений.

"В частности, боевые самолеты и вертолеты, БПЛА, танки, боеприпасы и ракеты стали выпускаться в больших количествах, поскольку Россия продолжала наступление в Украине", – отметил Тянь.

41 базирующаяся в США компания заработала на продаже оружия $317 млн – на 2,5% больше, чем в 2022 году.

Однако Lockheed Martin и RTX, два крупнейших в мире производителя оружия, оказались среди тех, кто заработал меньше.

"Большие компании, такие как Lockheed Martin и RTX, производящие широкий спектр вооружений, часто зависят от сложных, многоуровневых цепочек поставок, что делает их уязвимыми для сохраняющихся в 2023 году проблем с цепочками поставок. Это особенно касается секторов аэронавтики и ракет", – объяснили в SIPRI.

Совокупные доходы от продаж вооружений 27 крупнейших компаний из Европы (без учета России) в 2023 году составили $133 млрд – всего на 0,2% больше, чем в прошлом году. Это самый маленький рост среди всех регионов мира.

Но, как отметили в SIPRI, европейские оружейные компании, производящие сложные системы вооружений, в 2023 году в основном работали над старыми контрактами, и их доходы за год, следовательно, не отражают поступление заказов.

В то же время, компании в Германии, Швеции, Украине, Польше, Норвегии и Чехии смогли воспользоваться спросом на вооружение (особенно на боеприпасы, артиллерию, системы ПВО и наземные системы), связанным с войной в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. Он предусматривает выделение на военные нужды в следующем году рекордных 13,5 триллионов рублей: это свыше 40% всех расходов страны.