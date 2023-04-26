'Россия – террористическое государство': глава МИД Чехии назвал Лаврова клоуном и заявил о неизбежности трибунала

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский назвал клоуном своего российского коллегу, главу МИД РФ Сергея Лаврова. Он также напомнил российской правящей верхушке о неизбежности трибунала за многочисленные военные преступления России в Украине.

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Так Липовский отреагировал на критические комментарии Лаврова в адрес президента Чехии Петра Павела. Соответствующий комментарий появился в Twitter главе чешского внешнеполитического ведомства.

"Заявления клоуна Лаврова в адрес нашего президента Петра Павела вызывают смех. Россия является террористическим государством, и ее руководство предстанет перед международным трибуналом", – написал Липавский.

Глава МИД Чехии не уточнил, какие именно высказывания Лаврова вызвали его возмущение. Не исключено, что речь идет о недавнем заявлении главы МИД РФ на позицию президента Чехии по поводу возможной роли Китая как посредника между Россией и Украиной в ходе "мирных переговоров". По мнению Лаврова, слова Павела являются "несоответствующими политическим нормам".

"Это такие заявления, которые не имеют ничего общего с работой нормального политического деятеля", – отмечал известный "специалист" по "политическим нормам" Лавров.

Истерический комментарий главы российского МИД вызвало заявление президента Чехии о том, что Китай вряд ли может быть нейтральным посредником между РФ и Украиной, ведь Пекину выгодно продолжение войны как путь к еще большему подчинению России политическому влиянию КНР.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Лавров на заседании Совбеза ООН, где ныне председательствует Россия, обвинил США в разрушении глобализации и назвал Запад "меньшинством", а также снова намекал на ядерное противостояние и рассуждал о "госперевороте" в Украине и "нацистском правящем режиме в Киеве".