'Россия стремится вернуться': как союзник Украины борется с собственными 'демонами' и попытками Москвы восстановить свое влияние

Самое бедное государство ЕС, Болгария, переживает политическое потрясение – внеочередные выборы 26 октября, которые будут уже седьмыми за менее, чем четыре года.

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Политический хаос в стране активно использует Россия, которая делает все возможное для возобновления влияния в Болгарии. За последнее время болгарам удалось сократить энергетическую зависимость от РФ, несколько навести порядок с российскими шпионами, депортировав более 80 ее секретных агентов, под видом дипломатов, и ввести программу проверки национальных СМИ для противодействия российской дезинформации. С начала полномасштабного вторжения Болгария была надежным союзником Украины.

Учитывая очередной шанс в виде выборов, Москва удвоила усилия по возобновлению своего влияния в Болгарии, чтобы еще более дестабилизировать ЕС и отношения с Украиной. Политический паралич препятствует усилиям болгар присоединиться к еврозоне, бороться со взяточничеством и получить полный доступ к финансированию восстановления от ЕС с 2021 года.

О том, удастся ли Кремлю восстановить свое влияние в Болгарии, пользуясь политической нестабильностью – в материале OBOZ.UA.

Очередные выборы

Болгария готовится провести всеобщие выборы, поскольку последняя попытка сформировать правительство после июньского голосования провалилась после того, как основным политическим силам нынешнего состава парламента – консервативной партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") и проевропейской коалиции, в которую входят "Продолжаем изменения" и "Демократическая Болгария", а также "Есть такой народ", не удалось сформировать правительство.

Имеется несколько факторов, влияющих на отсутствие взаимопонимания между болгарскими политиками. Во-первых, значительная коррупция среди болгарских политиков. Например, ведущая партия страны – ГЕРБ за последние годы неоднократно была замешана в ряде коррупционных скандалов, что повлияло на ее поддержку. Это касается и других политических сил. Во-вторых, нынешним партиям-лидерам – ГЕРБ и объединению "Продолжаем изменения" — "Демократическая Болгария", которые поддерживают членство страны в НАТО и последующую военную помощь Украине, трудно найти общий язык из-за общего электорального поля и властных амбиций представителей этих политических сил.

При этом действенных вариантов для создания устойчивой коалиции почти нет, ведь с другой стороны – преимущественно пророссийские силы, с которыми трудно найти общий язык по ряду вопросов, в том числе и относительно российско-украинской войны.

Не добавляет консолидации и спокойствия стране и действующий президент Болгарии Румен Радев, позиция которого по отношению к Украине ближе к венгерской – он открыто не хочет оказывать военной помощи Украине.

Длительный политический кризис выгоден пророссийским силам

Постоянная нестабильность болгарской политики блокирует большинство инициатив, продвигаемых ее проатлантической частью. И главное здесь – продолжение поддержки Украины. За последние два года парламент проголосовал за несколько законов, которые обязали правительство отправлять военную помощь нашей стране. К примеру, в прошлом году болгары отправили в Украину бронетранспортеры. В то же время, все еще не решена ситуация с передачей Украине системы противовоздушной обороны С-300. Вместо них болгары хотят получить от Соединенных Штатов Patriot. Президент Радев и круги, которые выступают против помощи Украине, все еще подчеркивают, что не хотят отдавать С-300, ведь они нужны Болгарии.

Чего ждать?

В самой Болгарии указывают на непростой предвыборный процесс, заявляя, что российская дезинформация достаточно активно присутствует в стране, как это было ранее. Все становится ясно, что ни одна из современных политических сил в этой балканской стране не имеет достаточного влияния, чтобы сформировать правительство уверенного большинства. Основной элемент в виде правоцентристской ГЕРБ так или иначе вынужден будет блокироваться с кем-либо, а потому об устойчивости говорить пока не приходится.

Последние опросы показывают, что тот же ГЕРБ получит около 25 процентов голосов, а их ближайшие партнеры по объединению "Продолжаем изменения" – "Демократическая Болгария" – 14-15 процентов. То есть Болгарию вновь ждет широкая коалиция, ведущая к очередной нестабильности.

Параллельно свои позиции укрепляют националистические партии во главе с пророссийским "Возрождением" (2-3 место по опросам с результатом 14-15 процентов), выступающими за выход из НАТО, отказ от помощи Украине и нормализацию отношений с Россией. Пока претендовать на первое место они все не могут. Вероятно, "Возрождение" и другие прокремлевские силы соберут около 25-30% голосов, что, впрочем, не даст им возможности войти в правительственную коалицию, поскольку ГЕРБ опасается осложнения и без того непростых отношений с Брюсселем. Но в условиях нестабильного правительства такие результаты дают им больше возможностей для сопротивления, а дальнейшее усиление этой группы приведет к ухудшению качества и интенсивности болгарско-украинского сотрудничества. Так или иначе, но сохранение политически патовой ситуации после завершения голосования снова поставит Софию в непростую ситуацию по внешнеполитическим маневрам, что может повлиять на ее участие в украинском кейсе военной поддержки.

Пророссийское "Возрождение"

Хотя за несколько последних лет в Болгарии приняты многие меры против деятельности Кремля в стране, многие не поддерживают курс болгарских политиков на разрыв отношений с РФ и ее предприятиями. Так, поддержка пророссийской националистической партии "Возрождение" возросла за последние два года в пять раз. Так что партия стала второй-третьей политической силой в Болгарии. Кроме, собственно, антиукраинской риторики, ее представители призывают страну выйти из ЕС и стать членом БРИКС, чтобы "теснее сотрудничать с РФ и КНР".

Кстати, представители "Возрождение" и болгарские социалисты до сих пор спокойно посещают торжественные приемы ко дню России, проходящие в российском посольстве в Софии. В мероприятиях страны-агрессора принимают участие и представители многочисленных болгарских организаций и православной церкви.

Лидер "Возрождения" Костадинов не скрывает свою лояльность к Кремлю, проводя разные пропагандистские акции. Партия также добивается проведения референдума по прекращению присоединения Болгарии к евро – еще один из приоритетов евроатлантистов.

Постепенное освобождение

Много лет процент болгар, положительно относившихся к РФ, был самым высоким среди всех членов ЕС и НАТО. Долгое время эту страну считали "троянским конем" РФ в ЕС и НАТО из-за поддержки энергетических проектов Кремля и попытки послабить антироссийские санкции Брюсселя. Сближению способствовала экономика. Болгария покупала у России газ, покрывая почти 100% своих потребностей. Единая атомная электростанция до последнего времени функционировала на российском топливе, а единственное нефтеперерабатывающее предприятие полностью контролировалось российским "Лукойлом". Еще в 2016 году Болгария отказывалась присоединяться к предложенному НАТО плану усиления присутствия Альянса в Черном море, мотивируя это тем, что они "не хотят раздражать Россию и им не нужна война".

Многое в этом отношении изменило полномасштабное вторжение России в Украину. В 2022 году болгарский парламент одобрил решение о предоставлении военно-технической помощи Украине. В последнее время Болгария прошла путь от почти полной зависимости от российской энергетики до относительной независимости. Россия полностью прекратила поставки газа в Болгарию в апреле 2022 года. Причиной такого развития событий стал вопрос расчетов, поскольку перед этим Путин подписал указ, которым обязывал иностранных подрядчиков "Газпрома" с 1 апреля 2022 года рассчитываться за российский газ в рублях. Страны ЕС, и в частности Болгария, не согласились с этим. Также руководство страны выбрало американскую компанию, которая будет поставлять топливо своей атомной станции, убрав из этого процесса россиян.

Болгары решили избавиться не только от газовой зависимости от РФ. Российский "Лукойл" уже месяц имеет проблемы во взаимоотношениях с местными властями, заявляя об их желании "вытеснить Россию из отраслей взаимных интересов". Так, страна с 1 марта этого года прекратила импорт российской нефти. Болгария и ряд других стран ЕС были освобождены Брюсселем от запрета на импорт нефти из РФ до конца 2024 года. Но правительство республики решило отказаться от российского сырья досрочно, что ударит по НПЗ "Лукойлу", который начал работать в стране еще в октябре 1999 года.

Также Болгария ввела для НПЗ 60-процентный налог на прибыль. Это уже привело к тому, что россияне собираются продать крупнейший в Юго-Восточной Европе нефтеперерабатывающий завод и другие активы в Болгарии и, наконец, покинуть страну.

Еще один весомый аргумент в направлении "деросизации" – на территории Болгарии к 2025 году построят новую военную базу НАТО для многонациональной боевой группы Альянса.