Россия может использовать непризнанное Приднестровье для дестабилизации ситуации в Молдове – ISW

Россия пытается использовать непризнанное Приднестровье для дестабилизации ситуации в Молдавии. В частности, Кремль готовит информационную почву для оправдания своей эскалации в регионе.

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Есть вероятность, что готовится операция под "чужим флагом". Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). В конце прошлого года власти Молдовы обвинили российских миротворцев в Приднестровье в различных нарушениях, включая использование беспилотников во время учений.

Это вызвало информационную атаку со стороны прокремлевского военного блоггера.

В ходе заседания 18 января члены молдавской делегации в ОБСЕ потребовали провести расследование в отношении российских миротворцев, которые использовали стрелковое оружие, беспилотники и имитационное оружие во время учений. По утверждению молдавской стороны, это было целью отбить диверсионную атаку на миротворческий залог в молдавской зоне безопасности 22 декабря 2023 года.

Официальный Кишинев сообщил, что присутствие и использование российскими миротворческими силами такого оружия в зоне безопасности нарушает протоколы ОКК. Кроме того, отмечено, что российские миротворческие силы не раскрыли должным образом отдельные из этих вооружений и беспилотников.

Со своей стороны, прокремлевский российский блоггер заявил 21 января, что власти Молдовы увеличивают давление на самопровозглашенную Приднестровскую Молдавскую Республику, требуя вывода российских миротворцев и применяя экономическое давление на это псевдообразование.

"Заявления связанного с Кремлем российского военкора и обвинения Красносельского, вероятно, являются частью информационной операции, направленной на дестабилизацию Молдовы, граничащую с членом НАТО Румынией и оправдание любой будущей российской эскалации в регионе", – отметили в ISW.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия весной возобновит попытки дестабилизировать ситуацию в ее стране. Власти принимают все меры, чтобы им противодействовать.

В ISW сообщили, что Россия поручает действующим лицам в непризнанной республике Приднестровья создать информационные условия для возможной операции под чужим флагом. Они готовятся к реализации в рамках более широких усилий Кремля по дестабилизации Молдовы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Санду сказала, что Запад не должен разрешить российскому диктатору Владимиру Путину одержать победу в Украине. Если президента страны-агрессора не остановить сейчас, он пойдет дальше.

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