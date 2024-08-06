'Будет конкуренция за вооружение и боеприпасы': Давид Шарп объяснил, как ирано-израильская война повлияет на Украину. Видео

Если между Ираном и Израилем разгорится большая война, она может повлиять и на ситуацию в Украине, которая продолжает давать отпор РФ. В первую очередь речь идет о смещении фокуса внимания и борьбе сторон конфликтов за вооружение и боеприпасы.

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Также, к примеру, Иран может снизить объемы поставок беспилотников или других систем для России. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал израильский военный эксперт Давид Шарп. Он подчеркнул, что не обязательно все будет именно так, однако исключать этот вариант не стоит.

"Иранцы, что они смогут поставлять в случае если захотят, когда у них вот такая напряженность или тем более война, сказать сложно. Теоретически нельзя исключать, что они вынуждены будут отказаться от каких-то поставок, то есть получается в этом случае как бы некое облегчение Украине, но тут нельзя быть в этом уверенным, это надо знать внутреннюю динамику, внутреннюю информацию", – добавил Шарп.

"В случае большой войны многое меняется. Это куча составляющих сразу. Если мы говорим в контексте поставок Ираном чего-то России и наоборот Россией чего-то Ирану, здесь может что-то существенно поменяться. И вообще меняется вся обстановка, атмосфера", – говорит эксперт.

Если рассматривать отдельно Украину и Израиль, то последнему в случае большой войны срочно могут понадобиться определенные виды оружия и боеприпасов. Конкуренция между ним и Киевом может возникнуть за артиллерийские снаряды, запасы которых в мире иссякают.

"Для Израиля нужны в большей степени другие вещи, которые Украину гораздо меньше интересуют. Например, Израилю нужны авиабомбы массой в тонну и другие. У американцев их достаточно много, а это не то, что Украина использует в больших количествах", – подчеркнул Шарп.

Также из-за большого спроса может возникнуть незначительная конкуренция за на военную продукцию и компоненты для ее производства, однако это, считает експерт, критически на ситуацию не повлияет.

Давид Шарп также сказал, что атака Ирана на Израиль может произойти в любое время. Все зависит от Ирана и от того, как страна согласовала это решение с ливанской группировкой "Хезболла" и другими своими союзниками. Очевидно, что удар точно будет и, вероятнее всего, ожидать его стоит в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что Иран принял решение о нападении на его страну. Информацию об этом Тегеран передал Израилю через Венгрию, а именно через главу МИД Петера Сийярто.

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