Россия распространяет фейки об Украине, подделывая новости на израильских сайтах: как это происходит

В израильском сегменте социальных сетей Twitter и Telegram российские пропагандисты распространяют фейковые статьи под видом израильских новостей на иврите. По словам аналитиков киберкомпании Cyberizen, группа влияния, действующая по заданию России и ее спецслужб, распространяет поддельные статьи на иврите под логотипом существующих израильских порталов и за подписью реальных израильских журналистов.

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Об этом сообщило издание Ynet. Отмечается, что задачей хакеров является посеять дезинформацию, путаницу и раздор в израильском обществе, а также убедить израильскую общественность не поддерживать Украину.

Глава исследовательского отдела Cybereason Илан Сокол рассказал, что им удалось разоблачить инфраструктуру по производству фейковых новостей путем имитации новостных вебсайтов с целью влияния на ответственных за принятие решений в Израиле.

Фейки распространялись под видом израильских новостей в привычных для израильтян форматах популярных новостных сайтов (например, 12 канала ІТВ и сайта Walla) и перемежались с реальными новостями для ввода читателей в заблуждение.

Например, на этой поддельной странице заголовок говорит: "Что касается Украины, руководство Израиля занимает позицию напуганного страуса", а подзаголовок уточняет, что "поддержка Украины нанесет Израилю только вред и удар по репутации". Авторами статьи названы реальные израильские журналисты, которые на самом деле ничего подобного не писали.

Мало того, в некоторых случаях в текст поддельных статей "вводятся" якобы цитаты министров, которые предупреждают в отношении Украины, хотя на самом деле ничего подобного эти чиновники не говорили.

В поддельных новостях проводится пророссийская пропагандистская линия о том, что Россия сражается в Украине против "нацистов" и что Украина провоцирует войну на Ближнем Востоке.

Одним из примеров опубликованного фейкового контента является статья, которая восхваляет посла Израиля в Украине Михаила Бродского за интервью, которое он якобы дал украинским СМИ.

Кроме того, была опубликована статья, в которой президента США Джо Байдена и американских демократов обвиняют в организации демонстраций против израильских властей. Из чего следует, что российские спецслужбы пытаются поссорить израильское руководство с американским.

Проверка, проведенная киберспециалистами, показала, что создатели фейкового контента базируются в России.

Издание Ynet также сообщило, что представители разведки Израиля направили представителям российской разведки заявление с требованием прекратить онлайн-операции по влиянию на граждан их страны и распространению антиукраинской пропаганды.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Франции обнаружили цифровую кампанию дезинформации, направленную против нескольких европейских стран. Хакеры создали фейковые сайты-двойники органов власти этих стран, включая Францию.

В СНБО назвали главные темы информационной войны РФ против Украины. Кремлевские пропагандисты продвигают тезисы, что наше государство "раскалывает" Запад, а бедные россияне страдают от информатак.

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