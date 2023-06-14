Создали фейковые сайты-двойники органов власти: Франция обвинила Россию в организации масштабной кампании по дезинформации

Власти Франции выявили цифровую кампанию дезинформации, направленную против нескольких европейских стран, включая Францию. Эта кампания действовала с сентября и вовлекала "государственные учреждения или организации, связанные с российским государством", которые распространяли "ложную информацию".

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Об этом пишет Le Monde со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Катрин Колонны. Согласно информации, были созданы поддельные веб-страницы, претендующие на принадлежность к французским СМИ, таким как 20 Minutes, Le Monde, Le Parisien и Le Figaro, а также правительственным сайтам. Кроме того, были созданы фальшивые аккаунты в социальных сетях.

Отмечается, что цифровая дезинформационная кампания была обнаружена заранее, что позволило принять меры по защите и профилактике. Также продолжаются проведение других технических мер для предотвращения дезинформации. Важно отметить, что Министерство иностранных дел успешно предотвратило попытку кражи личных данных на своем официальном сайте

Как сообщается, в рамках обнаруженной цифровой дезинформационной кампании были замечены участие русскоязычных лиц, российских посольств и культурных центров, а также нескольких российских компаний. Глава Министерства иностранных дел описала их действия как "гибридную стратегию, реализуемую Россией с целью подорвать условия для мирных демократических дебатов". Эти выявленные факты указывают на сложившуюся ситуацию и на необходимость принятия мер для противодействия таким дезинформационным кампаниям и защиты демократических процессов.

"Франция осуждает эти действия, которые не достойны постоянного члена Совета Безопасности ООН. Ни одна попытка манипуляции не отвлечет Францию от ее поддержки Украины в условиях агрессивной войны России", - заявила Катрин Колонна.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры страны-агрессора России в четверг, 27 апреля, атаковали серверы муниципалитета столицы Чехии Праги. В государстве считают, что причиной этого является поддержка Украины, которая больше года борется с полномасштабным российским вторжением.