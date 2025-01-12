Россия распространяет фейк, что в Калифорнии сгорели имения 'генералов команды Залужного' – ЦПД

Россия активно распространяет очередной фейк, направленный на дискредитацию военного руководства и Вооруженных сил Украины. В своей лжи пропагандисты использовали чувствительную для США тему масштабных разрушительных пожаров в Калифорнии.

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По версии пропаганды РФ, в огне в этом американском штате сгорели имения "членов команды Залужного", якобы приобретенные ими в ходе полномасштабной войны с Россией. Опровергать фейк пришлось Центру противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Российская пропаганда распространяет фейковое видео, авторство которого приписывается платформе United24 Media. В нем говорится, что во время масштабных пожаров в Калифорнии пострадали восемь поместий, владельцами которых якобы являются высокопоставленные украинские военные.

В частности, в упомянутом видео утверждается, что принадлежат особняки "членам команды Залужного", а приобрели дорогую недвижимость они якобы уже во время полномасштабной российско-украинской войны – в период с апреля 2022 года по февраль 2024 года.

Однако у United24 Media очень удивились бы, если бы узнали о "своем" сюжете.

"Верифицировав информацию в United24 Media, Центр сообщает, что платформа не создавала и не распространяла этот видеоматериал. Целью этой лжи является дискредитация Вооруженных Сил Украины", – отметили в ЦПД.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил в разрушительных пожарах в Калифорнии своего предшественника Джо Байдена: мол, беда, которую переживает этот американский штат, является "символом вопиющей некомпетентности и неумелого управления" последнего.

Тем временем сын Трампа, а также миллиардер Илон Маск нашли в трагедии "украинский след".

В среду, 8 января, стало известно, что в Калифорнии вспыхнул мощный лесной пожар в районе, где живут знаменитости. Из зоны стихийного бедствия эвакуировали десятки тысяч человек.

С тех пор площадь пожара значительно выросла, по состоянию на утро 12 января огонь в Лос-Анджелесе угрожает новым районам. Подтверждена гибель не менее 16 человек. Борьбу с пожаром усложняет сильный ветер, раздувающий огонь и разносящий его все дальше.

Напомним, российская пропаганда умудрилась на днях пробить очередное дно. Один из известных российских "военкоров" выдал видео ударов ВСУ за "успехи" российских войск на Курщине. Он украл кадры боевой работы по оккупантам, снятые операторами 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, обрезал лого подразделения и заявил, что это российские морпехи из 810 бригады Черноморского флота РФ "методически вбивают врага в чернозем".

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