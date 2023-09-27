Россия пытается вернуться в Совет ООН по правам человека: реакция МИД Украины

Россия пытается снова вернуться в Совет ООН по правам человека, откуда ее исключили в апреле 2022 года из-за полномасштабной агрессии против Украины. Свои претензии на одно из двух вакантных мест для восточноевропейских государств Москва обосновывает стремлением "предотвратить растущую тенденцию превращения Совета по правам человека в инструмент, который служит политической воле одной группы стран, наказывающих нелояльные правительства за их независимую внутреннюю и внешнюю политику".

Выборы членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы состоятся в октябре, пишет CNN. В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на попытки государства-террористки вернуться в этот орган, несмотря на преступление агрессии и убийства украинцев.

Как пишет CNN, Россия сейчас пытается вернуться в Совет ООН по правам человека: на сайте международной организации она указана как кандидат на выборах и претендует на одно из двух мест, отведенных в Совете для восточноевропейских государств по принципу справедливого географического распределения. Кроме России, свои кандидатуры на данный момент заявили Албания и Болгария.

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Два государства, которые будут избраны в Раду, заменят в Совете Украину и Чехию, которые выйдут из этого органа в конце 2023 года.

Журналисты также ознакомились с позиционным документом, который Россия рассылает членам ООН для увеличения поддержки. В нем представители государства-агрессора уверяют, что якобы считают Совет по правам человека "ключевым органом в системах Организации Объединенных Наций" и утверждают, что РФ считает важным предотвратить растущую тенденцию превращения Совета по правам человека в инструмент, который служит политической воле одной группы стран, наказывающих нелояльные правительства за их независимую внутреннюю и внешнюю политику".

"В случае избрания Российская Федерация сосредоточится на этом вопросе. Мы будем твердо продвигать принципы сотрудничества и укрепления конструктивного, взаимовежливого диалога в Совете с целью поиска адекватных решений по правам человека", – цитирует издание российский документ.

На попытки государства-террориста в разгар агрессивной войны против Украины вернуться в Совет по правам человека уже отреагировали в МИД Украины.

"РФ продвигает свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека. Напомню, что в прошлом году она была лишена прав члена в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Таким шагом Россия пытается доказать, что она может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности. Позиция Украины четкая: Россия не должна получить право вернуться в один из ключевых органов ООН, пока она не понесет ответственности за все преступления. Место российских военных преступников на скамье трибунала, а не в Совете ООН по правам человека", – подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Напомним, ранее в ООН подтвердили гибель почти 10 тысяч гражданских украинцев в результате российской агрессии. Большинство из них, как отмечается в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека, погибли на подконтрольных правительству Украины территориях.

Также в ООН установили, что россияне пытали насмерть украинских пленных и насиловали женщин на оккупированных территориях, причем делали это массово и систематически. Об этом идет речь в расследовании Комиссии по расследованию событий в Украине.