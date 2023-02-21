Россия продает оружие на международной выставке в Абу-Даби, несмотря на санкции: рядом были представлены Bayraktar и Javelin – АР

В понедельник на проходящей раз в два года ярмарке вооружений в Объединенных Арабских Эмиратах Россия выставила на продажу свое оружие, от автоматов Калашникова до ракетных систем. Это происходит, несмотря на санкции со стороны Запада, введенных против страны-агрессора из-за войны с Украиной.

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Об этом пишет Associated Press. Оружие, выставленное на продажу на Международной оборонной выставке и конференции, проходившей в столице ОАЭ Абу-Даби, подчеркивает стремление арабской федерации Персидского залива объединиться с Москвой, уравновешивая свои связи с Западом.

На фоне того, как широкомасштабное вторжение России в Украину приближается к своей первой годовщине, российские деньги продолжают поступать в бюджет Дубая.

Ежедневные рейсы между Эмиратами и Москвой обеспечивают спасательный круг как для тех, кто спасается от призыва, так и для российской элиты. Министерство финансов США выразило обеспокоенность по поводу количества российских денежных средств, поступающих в страны Аравийского полуострова.

На ярмарке вооружений эмиратцы обычно принимают людей, которые на Западе могут показаться проблемными. Бывший суданский лидер Омар аль-Башир учувствовал в мероприятии в 2017 году. В 2019 и 2021 годах на ярмарке присутствовал чеченский региональный лидер Рамзан Кадыров, который сейчас активно участвует в войне против Украины.

В этом году в мероприятии принял участие ливийский лидер Халифа Хафтер, командующий самопровозглашенной Ливийской национальной армией, которому США предъявили иск, обвиняющий его в организации неизбирательных нападений на мирных жителей, а также в пытках и убийствах политических оппонентов.

Выставочная палатка России была расположена на открытой площадке. Российские официальные лица не давали журналистам Associated Press войти в нее. Примерно через час журналисты увидели, как из палатки вышел министр торговли и промышленности России Денис Мантуров.

Он находится под санкциями как США, так и Соединенного Королевства, при этом Лондон описывает его как "ответственного за надзор за российской оружейной промышленностью и за оснащение мобилизованных войск" в войне с Украиной. А сам Мантуров называет продолжающуюся войну рекламой российского оружия.

"Любые боевые действия в дальнейшем сопровождаются интересом к той продукции, к тому оружию, которое востребовано в том или ином военном конфликте. Поэтому, безусловно, сейчас высок интерес к системам ПВО — малой, средней и большой дальности", – говорил он накануне.

Официальные лица Эмиратов прямо не признали присутствие Мантурова.

В Госдепартаменте США, комментируя эту информацию, отметили, что "потенциальные покупатели должны быть едины с Украиной и избегать крупных закупок российского оружия и техники".

"Хотя мы рассматриваем продажу оружия и оборонное сотрудничество как суверенное решение для отдельных государств, мы давно разъясняли союзникам и партнерам во всем мире нашу озабоченность по поводу доходов для Москвы, а также пагубного влияния Кремля, которое связано с постоянной зависимостью от закупок оружия в России", – заявили там.

Внутри российской палатки видеоэкран демонстрировал мощь московских зенитно-ракетных комплексов, подобных тем, которые сейчас используются для нанесения ударов по городам в Украине. Продавцы продемонстрировали автоматы Калашникова эмиратским войскам. Также на обозрение были выставлены разные модели ракет.

Напротив, рядом с российской палаткой был размещен гигантский беспилотник турецкой компании Baykar, которые сыграли ​​ключевую роль в борьбе Украины против России.

В нескольких минутах ходьбы войска армии США продемонстрировали модель противотанковой ракеты Javelin, позволив любопытным запустить ее в компьютерной симуляции.

Армия США также представила на выставке ракетную батарею Patriot. В 2022 году американские войска впервые за несколько десятилетий применили эту батарею в бою, чтобы помочь защитить Абу-Даби от нападения поддерживаемых Ираном йеменских повстанцев-хуситов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты используют для войны против Украины коммерческие дроны китайской компании DJI (Da-Jiang Innovations Science & Technology Co.) несмотря на санкции. Часть из них попадает в руки военнослужащих РФ через Объединенные Арабские Эмираты.

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