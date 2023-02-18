Россия поставляет на фронт китайские гражданские дроны в обход санкций – The Wall Street Journal

Российские оккупанты используют для войны против Украины коммерческие дроны китайской компании DJI (Da-Jiang Innovations Science & Technology Co.) несмотря на санкции. Часть из них попадает в руки военнослужащих РФ через Объединенные Арабские Эмираты.

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Об этом заявило издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица и данные таможни, которые попали в распоряжение СМИ. Журналисты отметили: критически важное для боевых действий оборудование агрессор может доставлять из-за границы несмотря на широкомасштабную кампанию Запада по экономическому сдерживанию РФ.

"Пентагон обеспокоен тем, что эти беспилотники не только подпитывают военные усилия России, но и позволяют Китаю собирать важную информацию о поле боя, которая может повысить боеготовность Пекина", – сказано в статье.

Примечательно, что официальные представители компании DJI ранее заявляли, что выступают против использования своих гражданских беспилотников на поле боя. Однако никто не запрещает покупать дроны через посредников или же в третьих странах, а потом направлять их в Россию. В The Wall Street Journal указали: десятки фото и видео в интернете подтверждают, что российские военные пользуются коптерами DJI на так называемой "спецоперации".

Торговец оружием из Оренбурга Константин Кузнецов в одной из социальных сетей писал, что обычно китайские дроны DJI для россиян закупаются в ОАЭ за 500 000 российских рублей (примерно 6 800 долларов США). Это намного выше, чем рыночные цены.

Также известно, что в начале большой войны некоторые дроны были доставлены в РФ через Европейский Союз. Так, власти Нидерландов в сентябре-2022 арестовали Дмитрия Алексеевича Кудрявцева за экспорт товаров в Россию с нарушением международного экспортного контроля. Кудрявцев, владелец компании Woerd-Tech BV, поставлял в частности беспилотники, используемые армией РФ.

Торговые данные говорят о том, что Woerd-Tech отправила на территорию страны-агрессора товаров на сумму не менее 270 тыс. долларов, в том числе детали для дронов DJI.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Издание Wall Street Journal ранее заявило, что Россия получает из-за границы товары двойного назначения, которые помогают ей вести войну против Украины, несмотря на санкции, и большая часть таких поставок была совершена из Китая.

– В The Washington Post предполагают, что лидер КНР Си Цзиньпин пытается балансировать между РФ и Западом, но в то же время стремится дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина.

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