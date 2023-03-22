Россия пригрозила ответом в случае поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном: в Британии ответили

Россия пригрозила ответом в случае поставок Вооруженным силам Украины снарядов с обедненным ураном. В Британии отреагировали на это и подчеркнули, что никакой угрозы непосредственно России нет.

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Эти боеприпасы помогут Украине освободить свои территории. Заявление МИД РФ опубликовали пропагандистские СМИ.

"Данное решение не останется без серьезных последствий как для российско-британских двусторонних отношений, так и на международном уровне, где уже первичная реакция со стороны многосторонних структур свидетельствует о полном неприятии таких планов Лондона. Мы не оставим такие действия без ответа", – заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В ответ министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в войне в Украине нет ядерной эскалации.

"Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, – это Россия. Угрозы для России нет, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя", – отметил он.

Накануне стало известно, что Великобритания передаст Украине танковые снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Они лучше пробивают современную броню и станут настоящим ужасом для российских оккупантов.

Отметим, что обедненный уран является побочным продуктом технологического процесса изготовления топлива для некоторых типов ядерных реакторов и материалов для ядерного оружия.

Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA ), хотя влияние обедненного урана на внешнюю часть тела не считается серьезным риском, его частицы могут повлечь за собой "серьезную опасность для здоровья" при вдыхании или глотании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Великобритания объявляла, что передаст Силам обороны Украины 14 танков Challenger 2, но впоследствии решила увеличить это количество вдвое – до 28 единиц. Произошло это после визита президента Владимира Зеленского в Лондон, который состоялся 8 февраля 2023 года;

– министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Challenger 2 могут прибыть в Украину этой весной.

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