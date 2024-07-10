Россия после удара по 'Охматдету' устроила в ООН праздничный обед: главным блюдом была котлета по-киевски

Цинизма страны-агрессора России нет предела и она каждый раз это доказывает даже на международном уровне. Красноречивое тому доказательство: праздничный обед ее дипломатов в ООН на следующий день после очередного военного преступления – массированного обстрела войсками РФ городов Украины 8 июля.

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Представители террористического государства "смаковали" котлетами по-киевски, когда в Киеве спасатели все еще разбирали завалы разрушенных российской ракетой корпусов детской больницы "Охматдет". Об этом сообщает "Укринформ", корреспондент которого в Нью-Йорке сделал фото меню россиян.

По его словам, после заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, на котором обсуждали российский ракетный удар по детской больнице в столице Украины, Россия устроила ланч по случаю своего председательства в Совбезе. Основанным блюдом в меню там была котлета по-киевски с картофельным пюре.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что организованный Россией обед – оплачен кровавыми деньгами.

"Нападение на детскую больницу также является проявлением глубокого пренебрежения Россией к любым мирным инициативам, независимо от их происхождения. Она прекратит убивать и распространять насилие только тогда, когда будет не в силах это делать. Этот военный преступник (Небензя) попадет в ад, минуя чистилище, и его место там вечно. Однако важно и то, как его посадят на скамью подсудимых. Я не могу понять, как можно пожимать ему руку и принимать приглашение на обед с ним, оплаченный кровавыми деньгами", – с такими словами он выступил на заседании.

В комментарии украинскому изданию Кислица сказал, что моральная деградация российской дипломатии очевидна. Общение по служебной необходимости с российским постпредом Василием Небензей становится невыносимым для многих дипломатов из других стран.

"На следующей неделе в Нью-Йорк также допустят его шефа Лаврова, поэтому уровень токсичности в штаб-квартире ООН еще больше возрастет. Хорошо, что ему хоть не позволяют свободно передвигаться дальше радиуса, установленного властями США", – объяснил украинский дипломат.

На заседании в ООН выступил и гендиректор "Охматдета" Владимир Жолнер. Он рассказал участникам о том, что во время российского удара непосредственно в помещениях учреждения находилось более 600 пациентов и почти столько же работников. Двое взрослых погибли (одна из них – молодой врач). Ранены 300 человек, из них восемь – дети.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате ракетной атаки, совершенной Россией 8 июля, в Украине погибли по меньшей мере 43 человека, почти 200 получили ранения. Только в Киеве жертвами российской агрессии стали 34 гражданина, из них пятеро детей. Еще 121 человек, среди которых 10 детей, пострадали в столице.

Несколько дней первые полосы мировых СМИ выходят с фотографиями детей возле "Охматдета", где погибли два человека, и статьями об Украине. В ООН признали, что в больницу было прямое попадание российской ракеты, но заявили, мол, "окончательного вывода" нет.

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