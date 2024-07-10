Фотографии детей возле больницы и статьи об Украине: как выглядят первые полосы мировых СМИ после российского удара по 'Охматдету'

Практически все мировые масс-медиа отреагировали на российский преступный удар по больнице "Охмадит" в Киеве. Большинство из них разместило соответствующие материалы на первых полосах, с большими фотографиями того, что сделали российские ракеты в украинской столице.

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Большинство изданий ограничилось большими фотографиями и кратким пересказом того, что именно произошло в Киеве 8 июля. Но отдельные издания также сделали большие материалы, а Daily Mail, кроме первой полосы, отдала под статью об Украине целый разворот.

Правда, кроме фото "Охматдета" и нескольких абзацев о новом российском преступлении, вся статья составлена из британских комментариев в целом о войне в Украине. В частности, цитируется военный историк Патрик Бишоп, отмечающий, что теперь от российского диктатора следует ожидать ядерного удара.

Бишоп утверждает, что "финансовые и человеческие расходы колоссальны и со временем обернутся для Путина политическими проблемами", и потому диктатор будет вынужден "нажать на ядерную кнопку".

"Даже в обществе, которое питается ложью, некоторые истины скрыть невозможно. Мы можем утешаться мнением, что протоколы запуска ракет не позволяют лидеру самостоятельно начать ядерную войну, и что более мудрые головы ниже по цепочке командования откажутся выполнять такой приказ. Но кто знает? Внутренняя работа Кремля остается очень непрозрачной даже для наших служб безопасности", – отмечает британец.

Издание Independent пишет, что в больнице "Охматдет" "обломки ракеты попали в открытую грудную клетку пациента с больным сердцем непосредственно во время операции". Издание ссылается на неназванного "врача из Киева" и пишет, что всего в детской больнице "убиты по меньшей мере 43 человека и ранены более 190".

Более близкие к истине числа предоставляет Washington Post: погибло не менее 37 человек. Издание уточняет – это по всей Украине в понедельник, когда РФ атаковала больницу.

Также это издание цитирует пресс-секретаря "Охматдета" Дарью Чечило, которая рассказла "об апокалиптической картине из клубов дыма, выбитых окон и детей в крови".

"Я не чувствовала ничего, кроме абсолютного ужаса. Ударить в место, где лечат детей? Я не могла поверить, что они действительно обстреляли самую большую детскую больницу в Украине", - цитирует издание украинку.

Также практически все издания цитируют гендиректора "Охматдета" Владимира Жовнира и главу группы ООН по отслеживанию нарушений прав человека в Украине Даниэль Белл.

Associated Press приводит рассказать детского хирурга больницы Олега Голубченко. Он оперировал младенца с врожденными пороками лица и, несмотря на предупреждение о воздушной тревоге, не прервал операцию.

Когда ракета попала в больницу, ударная волна отбросила господина Голубченко в конец операционной. Осколки нанесли ему легкие ранения и пробили аппарат искусственной вентиляции легких младенца. Ребенка с открытой раной пришлось перевозить в другую киевскую больницу, где врачи и завершили операцию.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство уже выделяет из резервного фонда госбюджета на восстановление больницы первые 100 млн грн. И это только начало, деньги будут выделять и дальше – по словам президента Украины, "Охматдет" отстроят полностью, а работы начинаются безотлагательно, хотя проект восстановления еще не утвержден.

Отдельно каждой пострадавшей семье вместе с ЮНИСЕФ будет предоставлена помощь в размере 10,8 тыс. на каждого члена семьи.

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