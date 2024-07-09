'Это вне человечности': директор 'Охматдета' выступил в Совбезе ООН. Видео

Во время российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля непосредственно в помещениях учреждения находилось более 600 пациентов и почти столько же работников. Двое взрослых погибли (одна из них – молодой врач). Ранены 300 человек, из них 8 – дети.

Видео дня

Об этом участникам с заседания Совбеза ООН рассказал гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир. Он добавил, что в момент удара по учреждению проводились три сложных операции.

"У нас лечились дети от рака и других сложных заболеваний. И это не просто военное преступление. Нападать на такой объект и на таких людей – это вне человечности. Наши врачи и наши работники пытались спасать жизнь этих детей до последнего момента, под атаками и после того, как все было поражено, даже несмотря на сирены", – отметил врач.

Во время воздушной тревоги часть пациентов успели эвакуировать в укрытие. Однако еще более 600 пациентов и почти такое же количество работников больницы находились в больнице.

"Дети были на капельницах, на диализе, в реанимациях. Вдобавок к этому, на момент атаки проводились три сложные операции в операционных. В 10:42 мы услышали мощный взрыв: земля затряслась и стены задрожали. Дети и взрослые начали кричать, плакать от страха. Мы вышли во двор и увидели, что российская ракета ударила в отделение реанимационной терапии и хронической интоксикации. Часть здания была полностью разрушена, перекрытия обрушились. И мы слышали как люди кричали, просили о помощи, и эти крики доносились из-под завалов", – отметил Жовнир.

Из больницы более 100 маленьких пациентов переведены в другие больницы, "и эвакуация продолжается".

"Отдел травматологии и отдел токсикологии были полностью разрушены. Также была уничтожена лаборатория. В общей сложности 24 отделения нанесли ущерб, включая 10 хирургических отделений, 10 онкологических отделений, 3 реанимационных, 10 операционных, радиологический отдел, пренатальный отдел и отдел радиационной терапии. Мы приостановили оказание медицинских услуг в отделе токсикологии и неотложной помощи, подразделения хирургии и травмы также на паузе", – рассказал врач.

Жовнир подчеркнул, что российский удар по "Охматдету" будет иметь долгосрочные последствия, у пациентов не будет должной помощи, и специализированные услуги с высококачественным оборудованием "не будут предоставляться в ближайшем будущем".

Как сообщал OBOZ.UA, правительство уже выделяет из резервного фонда госбюджета на восстановление больницы первые 100 млн грн. И это только начало, деньги будут выделять и дальше – по словам президента Украины, "Охматдет" отстроят полностью, а работы начинаются безотлагательно, хотя проект восстановления еще не утвержден.

Отдельно каждой пострадавшей семье вместе с ЮНИСЕФ будет предоставлена помощь в размере 10,8 тыс. на каждого члена семьи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!