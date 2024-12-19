Россия перебрасывает системы ПВО и оружие с сирийских баз в Ливию: в WSJ объяснили, что это значит

Страна-агрессор Россия начала выводить системы противовоздушной обороны и другие виды вооружений из Сирии. Путинская армия перебрасывает оружие в Ливию, поскольку изо всех сил пытается сохранить военное присутствие на Ближнем Востоке.

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Российские грузовые самолеты доставили оборудование ПВО, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в Ливии, контролируемые поддерживаемым Москвой ливийским полевым командиром Халифой Хафтаром. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В течение многих лет РФ управляла важными сирийскими военно-морскими и авиабазами в обмен на поддержку, которую она оказывала диктатору Башару Асаду. После падения режима россияне начали экстренную эвакуацию военных самолетов и вооружения, значительно сократив свое присутствие в Сирии.

Сирийские базы были краеугольным камнем способности Москвы проецировать силу на Ближнем Востоке и в Африке, выступая в качестве узла для переброски войск, наемников и оружия. Военно-морская база в Тартусе была единственным пунктом пополнения и ремонта для российского флота в Средиземном море.

После бегства Асада россияне пытаются использовать еще одного старого партнера в Ливии как способ сохранить влияние в регионе и поддержать военно-морское присутствие в этом районе.

Стоит отметить, что Россия уже имеет присутствие в Ливии, в том числе через частную военную компанию "Вагнер", которая тесно связана с Хафтаром, чья Ливийская национальная армия контролирует восток страны, охваченной войной. Боевики "Вагнера" использовали объекты Хафтара, включая авиабазу, в качестве транзитного узла в другие африканские страны.

Напомним, российские наемники, которые базировались в Сирии, для эвакуации после падения режима Башара Асада использовали грузовик с надписью "Продукти" – на украинском языке. Вероятно, это транспортное средство было украдено на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее сообщалось, что на российских базах "Хмеймим" и в Тартусе в Сирии продолжаются активные приготовления россиян к выводу своих войск.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые европейские страны хотят организовать договор, чтобы войска России вышли из Сирии, а нынешние власти Дамаска получили снятие некоторых ограничений. Также ведутся дебаты о долгосрочной помощи стране.

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