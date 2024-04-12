Россия отправила в Нигер, где произошел государственный переворот, военных инструкторов: что это значит

Военные инструкторы и представители министерства обороны России прибыли в Нигер, где произошел государственный переворот. Это может свидетельствовать о сближении этой западноафриканской страны, во главе которой стоит хунта, с Москвой.

Об этом сообщает Reuters. Кадры прибытия российских военных на самолете, загруженном военной техникой, транслировались государственным телевидением Нигера RTN в четверг. Однако отмечается, что самолет из России прибыл в эту африканскую страну еще в среду.

Объясняя прибытие россиян в Нигер, местное телевидение ссылалось на соглашение между хунтой и диктатором Владимиром Путиным по поводу усиления сотрудничества между странами.

Также по телевидению показали кадры выгружавшего снаряжение военного грузового самолета, а рядом с ним стояли люди в униформе.

"Мы здесь, чтобы учить нигерскую армию... (i) развивать военное сотрудничество между Россией и Нигером", – сказал один из мужчин в камуфляжной форме, который, по данным RTN, был одним из инструкторов.

Также сообщается, что Россия согласилась установить систему противовоздушной обороны в Нигере.

Прибытие российских инструкторов стало возможным после решения Нигера в середине марта упразднить военное соглашение с Соединенными Штатами. Это соглашение позволяло персоналу Пентагона действовать на своей территории с двух баз, включая базу беспилотников, которую США построили более чем за 100 миллионов долларов.

Позже Пентагон заявил, что официальные лица США выразили обеспокоенность Нигеру по поводу его потенциального развития связей с Россией до того, как хунта расторгла соглашение, регулировавшее там примерно 1000 военнослужащих США.

Госпереворот в Нигере

В 2023 году в Нигере произошел военный переворот, в результате которого президент Мохаммед Базум был смещен с должности.

26 июля 2023 года солдаты Национальной гвардии Нигера задержали президента государства Мохамеда Базума, а другая группа военных объявила о его отстранении от должности, закрыла границы страны, приостановила деятельность государственных учреждений и ввела комендантский час. После этого 28 июля руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

Этот военный госпереворот стал пятым с момента обретения страной независимости в 1960 году и первым с 2010 года. Он привел к полномасштабному международному кризису.

На госпереворот отреагировали страны Западной Африки (ECOWAS), объявляя, что в случае отказа в восстановлении конституционного порядка в стране они проведут военную интервенцию. Хунта ответила, что в таком случае они убьют Базума. Через некоторое время страны ECOWAS приостановили совещание по поводу возможной интервенции.

Международное сообщество осудило переворот. Франция, США, Европейский союз, Африканский союз и страны ECOWAS требовали возобновления власти Базума. Европейские страны также сократили помощь на сотни миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что пришедшие к власти в Нигере военные запретили функционирование международных организаций. В частности, агентства ООН приостановили свою работу в областях, где идут вооруженные столкновения.

Напомним, что в 2023 году последние французские военнослужащие, находившиеся в Нигере в рамках десятилетней антиджихадистской операции, покинули страну. Вывод французского контингента, насчитывавшего около 1,5 тысячи человек, начался в октябре нынешнего года.

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