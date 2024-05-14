Поднялась стена дыма: в российском Архангельске горел теплоход 'Ломоносов'. Видео

В российском Архангельске с вечера 13 мая горел теплоход "Ломоносов", находившийся на ремонте. Огонь охватил верхнюю палубу на площади свыше 900 кв м.

Над местом, где горело судно, поднялась стена дыма, пожар, причины которого на данный момент не раскрываются, погасить удалось лишь к утру 14 мая. Об этом сообщили в российском МЧС.

13 мая, после 22 часов вечера по киевскому времени, в МЧС РФ заявили о том, что в Архангельске сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на ремонтируемом судне.

"Горит верхняя палуба теплохода на 936 квадратных метрах. По данным администрации, людей внутри нет. Силы пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на ликвидации возгорания и защите соседнего судна. На месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники", – заявляли тогда в ведомстве.

Позже количество спасателей и техники пришлось увеличить, задействовали также беспилотную авиационную систему для разведки: существовала угроза переброски огня на стоящие рядом суда.

Потушить пожар на теплоходе удалось лишь утром – о ликвидации возгорания в МЧС РФ отчитались около 9 часов утра по киевскому времени.

"При тушении судно начало крениться на правый борт. Возник риск опрокидывания, создалась угроза для личного состава. Пожарные эвакуировались на причал и продолжили тушение с суши и воды", – сказано в сообщении.

Интересно, что, по данным российских СМИ, этот же теплоход горел ровно год назад, в мае 2023 года. Тогда в сухом доке Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы на этом теплоходе вспыхнуло машинное отделение на нижней палубе. Так же, как и в этот раз, огонь мог распространиться на соседние плавсредства. О пострадавших тогда не сообщалось.

Напомним, утром 14 мая стало известно, что в Волгоградской области РФ после атаки дрона вспыхнул грузовой поезд. После взрыва одной из цистерн с топливом с рельсов сошли 9 вагонов.

Изначально пропагандисты причиной аварии назвали "вмешательство посторонних лиц". Позже появились сообщения о беспилотнике, правда, без уточнений, идет речь о прямом попадании или вывести из строя состав помогло российское ПВО.