'Россия никогда не признает такого члена ЕС и НАТО': Орбан предложил сделать Украину буферной зоной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдал, что Украина должна стать буферной зоной между Россией и странами Запада. Мол, РФ никогда не примет наше государство как члена ЕС и НАТО, и будет уничтожать его снова и снова.

Такие заявления венгерский премьер, известный как друг российского диктатора Владимира Путина, озвучил в ходе беседы с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, пишет Telex. По словам Орбана, утверждение о том, что украинцы защищают Европу, не соответствует действительности.

"Нравится это украинцам или нет, Украина там, где она находится на карте. Ее лучшей перспективой было бы быть буферной зоной между Россией и Западом – конечно, с гарантиями безопасности. Если это не удастся, Украина потеряет свои земли. Россия будет уничтожать Украину снова и снова, и снова, и снова, и снова. Россия никогда не примет на своем пороге такого члена ЕС и НАТО, как Украина. Никогда", – выдал венгерский премьер.

Шюссель отметил, что соглашение о прекращении огня станет фактическим поражением нашего государства. В ответ Орбан отметил, что это будет зависеть от того, "как мы смотрим на будущее", поскольку украинцы могут потерять больше территории.

Кроме того, Орбан убежден, что Россия никогда не примет Украину как партнера для переговоров, только США и, возможно, Европейский Союз, "если мы будем разумными".

"Наибольшая опасность для Европы – это если соглашение о структуре безопасности на нашем континенте будет достигнуто между Россией и Америкой через главу Европы", – заявил премьер Венгрии.

Также по его словам, первоочередным приоритетом ЕС должно быть расширение на Западные Балканы: "Мы должны завершить старую задачу с расширения, прежде чем начать новое расширение с Украиной. Если мы не интегрируем Сербию как можно скорее, мы ее потеряем".

"Почему мы должны начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС? Потому что это политический смысл и потому что мы знаем, что они никогда не присоединятся?" – спросил Орбан.

"К сожалению, война в Украине не закончится в этом году. Мы сделаем все возможное, чтобы по крайней мере добиться прекращения огня и создать ситуацию, в которой мы сможем вести переговоры", – добавил он.

Кроме того, венгерский премьер отметил, что Европа не может предоставить достаточное количество оружия украинцам и не может позволить себе поддерживать Украину, пока она не одержит военную победу – мол, "общественное мнение уже шокировано такой поддержкой".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа устала не от помощи Украине, а от премьера Венгрии Виктора Орбана, который ее блокирует.

– Орбан, которого в ЕС заставили разблокировать выделение Украине помощи на сумму 50 млрд евро, объявил о решении ЕС как о своей собственной победе. При этом он "забыл" сказать, что Венгрия была лишена права вето в этом вопросе.

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