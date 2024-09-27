'Россия не победит в этой войне': Байден заверил Зеленского в продолжении поддержки со стороны США

Президент США Джо Байден заявил, что Россия не победит в этой войне. Он ясно и уверенно сказал, что победит Украина. А США будет поддерживать и усиливать Украину "в этой битве" и будет помогать ей в долгосрочной перспективе.

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Об этом Байден заявил в начале встречи с Зеленским в Белом доме. Президент США также сообщил о новом пакете военной помощи и анонсировал обсуждение плана победы Украины.

"Вы уже представили нам примерный план победы в этой войне. И это именно то, что мы будем сегодня обсуждать, чтобы вы смогли победить в этом конфликте", – сказал Байден.

По его словам, первой задачей является укрепление позиции Украины на поле боя.

"Просто сейчас мы должны усилить позиции Украины в этой битве. И именно поэтому сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете безопасности на сумму 2,4 миллиарда долларов. Также все остальные средства, выделенные Конгрессом в этом году, мы предоставим Украине до конца года. Это укрепит позиции Украины", – сказал он.

"Во-вторых, мы смотрим вперед, чтобы помочь Украине добиться успеха в долгосрочной перспективе", – добавил президент США.

Он отметил, что необходимо поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО, а также подчеркнул, что необходимо обеспечить Киеву достаточный потенциал для защиты от предстоящей российской агрессии.

"Поэтому я горжусь теми шагами, которые мы сделали в нашем партнерстве на этих фронтах", – сказал Байден.

В этом контексте он упомянул о подписании договоров безопасности с более чем 20 странами.

"Таким образом, оба этих действия мы даем понять, что мы поддерживаем Украину сейчас и в будущем, и нам есть что обсудить. Эти два элемента имеют решающее значение для того, как закончится эта война. Позвольте мне быть откровенным, Россия не победит в войне. Россия не победит. Украина победит, и мы будем продолжать стоять рядом с вами", – сказал Джо Байден.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом в Белом доме в четверг, 26 сентября, чтобы представить свой План победы в войне.

Как сообщал OBOZ.UA, в этот же день Зеленский в Капитолии встретился с делегациями Сената и Палаты представителей Конгресса США. Он ознакомил их с ключевыми пунктами Плана победы.