Россия направила в воздушное пространство Беларуси бомбардировщики-ракетоносцы

10 ноября Россия отправила в Беларусь два своих дальних ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Их целью якобы является "патрулирование" белорусского воздушного пространства.

Об этом сообщили в Twitter Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео. Бомбардировщики вошли в воздушное пространство страны в сопровождении белорусских истребителей Су-30СМ.

Также Минобороны Беларуси сообщило, что военно-политическое руководство страны открыло воздушное пространство для регулярных полетов стратегических бомбардировщиков Дальней авиации РФ. Решение вступило в силу 10 ноября. Как видно, россияне сразу же им воспользовались.

Видео дня

Также в Беларуси заявили, что такой полет являлся частью тренировок сил и средств Объединенной системы противовоздушной обороны России и Беларуси и это "адекватные меры реагирования на обстановку, складывающуюся на земле и в воздухе".

К тому же, в Минобороны отметили, что если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе.

Напомним, в сентябре российские самолеты устроили провокацию в небе во время учений ВСУ, нарушив порядок использования воздушного пространства. Борты Су-24МР и Ил-20 пересекали боевые курсы мишеней, по которым велась стрельба зенитными управляемыми ракетами.

Днем ранее российские корабли также устроили провокации во время учений ВМС Украины. Тогда они совершали опасные маневры и демонстративно наблюдали за украинским военными. Одно из суден шло на пересечение курса украинского патрульного катера "Славянск". В итоге, благодаря высокой маневренности украинского катера корабли разошлись по корме на расстоянии одной мили.

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