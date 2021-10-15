Британия передаст Украине ракетное вооружение и военные корабли, – Пристайко

В рамках соглашения, которое было подписано в 2020 году между Украиной и Британией, наша страна должна вскоре получить от Соединенного Королевства ракетное оружие и военные корабли. Это позволит усилить возможности Украины в море.

Об этом в пятницу, 15 октября, в эфире телеканала "Дом" сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Точных дат получения военной помощи от страны он не назвал, однако уточнил, что это только первые результаты, которых странам удалось достичь, благодаря соглашению (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оно, как рассказал посол, имеет четыре направления сотрудничества, в том числе направленные на усиление боеспособности Военно-морских сил Украины для продвижения нашей страны в НАТО.

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Как отметил Пристайко, речь идет о двух действующих кораблях, которые сразу войдут в состав ВМС. Это тральщики – суда, которые обеспечивают защиту побережья от минной угрозы.

Первый корабль построят в Соединенном Королевстве, а потом технологии передадут украинским верфям.

"Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два действующих корабля. Они сразу войдут в состав ВМС Украины. Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов", – сказал Пристайко.

Кроме того Украина получит ракетное вооружение, которое, по словам Пристайко, поможет реально усилить способности нашей страны в море.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оборонный бюджет США на 2022 год одобрили поправки. Они во многом касаются Украины – в частности, в них говорится о $300 млн военной помощи.