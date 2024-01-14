В Молдове ожидают новые попытки РФ дестабилизировать страну: Санду озвучила сроки

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия весной возобновит попытки дестабилизировать ситуацию в ее стране. Власти принимают все меры, чтобы им противодействовать.

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Такое заявление глава государства сделала 13 января на пресс-конференции в Тимишоаре, сообщило издание Agerpres. Санду отметила, что государство-агрессор постоянно пытается дестабилизировать порядок и власть в Кишиневе, каждый раз привлекая к этому режим в Приднестровском регионе.

"Мы осознаем риски и делаем все возможное, чтобы предотвратить эти дестабилизации. Мы говорим и сообщаем гражданам об этих рисках, как мы это делали в прошлом году, когда Россия намеревалась свергнуть правительство (в Кишиневе - ред.)", – отметила президент, добавив, что уязвимые места все равно есть и работа над ними продолжается.

Санду подчеркнула, что по вопросу противостояния России Молдова рассчитывает на поддержку Румынии и международного сообщества.

"Мы знаем, что этой весной Россия возобновит свои попытки дестабилизировать ситуацию", – сказала глава государства.

Напомним, в ISW сообщили, что Россия поручает действующим лицам в непризнанной республике Приднестровья создать информационные условия для возможной операции под чужим флагом. Они готовятся к реализации в рамках более широких усилий Кремля по дестабилизации Молдовы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Санду сказала, что Запад не должен разрешить российскому диктатору Владимиру Путину одержать победу в Украине. Если президента страны-агрессора не остановить сейчас, он пойдет дальше.

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