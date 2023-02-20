Россия может готовить диверсии в Северном море – нидерландская разведка

Россия в последние несколько месяцев пыталась получить разведывательные данные для диверсий на критически важную инфраструктуру в нидерландской части Северного моря. Российский корабль был обнаружен на морской ветроэлектростанции, когда он пытался нанести на карту энергетическую инфраструктуру.

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Об этом заявил глава MIVD генерал Ян Свилленс на пресс-конференции в понедельник, 20 февраля, сообщила Reuters. По словам Свилленса, российское судно вывели из Северного моря нидерландские корабли морской пехоты и береговой охраны, прежде чем была предпринята любая диверсионная попытка.

"В последние месяцы мы видели, как россияне пытаются понять, как работает энергетическая система в Северном море. Их очень интересует, как они могут саботировать энергетическую инфраструктуру. Россия тайно составляет карты критической инфраструктуры и готовится к нарушению ее работы и саботажу", – сказал Свилленс. .

В общем докладе голландских разведывательных служб MIVD и AIVD, опубликованном в понедельник, говорится, что целями российских диверсий могут стать критически важные морские инфраструктуры, такие как интернет-кабели, газопроводы и ветряные фермы. Также существуют скрытые угрозы России по поводу поставки воды и энергии в Нидерландах.

В субботу Нидерланды заявили, что высылают из страны ряд российских дипломатов, обвинив Россию в постоянном привлечении шпионов под дипломатическим прикрытием. Такое решение принял министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра.

Он также огласил о закрытии торгового представительства России в Амстердаме и заявил, что Нидерланды закроют консульство в Санкт-Петербурге.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нидерланды снова высылают из страны российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

Около года назад Нидерланды, Ирландия, Чехия и Бельгия решили выслать несколько десятков российских дипломатов через шпионаж. Нидерланды выслали тогда 17 агентов российской разведки.

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