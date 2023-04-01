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Россия в течение месяца будет председательствовать в Совбезе ООН, несмотря на войну против Украины

Дарья Дурова
Мир
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В Совбезе ООН будет председательствовать РФ

С 1 апреля 2023 года и до конца месяца Российская Федерация будет председательствовать в Совете безопасности ООН, хотя она развязала полномасштабную неспровоцированную войну против Украины, а ее президент – подозреваемый в деле о военном преступлении. Украинская делегация в Организации Объединенных Наций считает, что бойкотировать все мероприятия Совбеза в этот месяц будет неэффективно.

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Отметим, что 1 мая 2023 року председатель Совбеза поменяется. Это кресло займет Швейцария. Согласно правилам, каждый член организации поочередно председательствует в течение одного месяца, а порядок определяется английским алфавитом.

РФ – один из постоянных членов Совбеза ООН вместе с Китаем, Великобританией, Францией и США.

Россия в течение месяца будет председательствовать в Совбезе ООН, несмотря на войну против Украины

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сказал, что бойкотировать можно было бы заседания ОБСЕ, где есть механизм исключить Россию, "но организация просто не хочет". А в случае с Совбезом Организации Объединенных Наций нужно придерживаться другой тактики.

"В ООН нужно оставаться, нужно работать, там есть не только Россия, а еще 190 стран, [некоторые] пока нас не поддерживают, но не поддерживают и Россию, им нужны дополнительные аргументы. Поэтому мы будем с ними дальше тоже работать", – объяснил политик в эфире программы Радио Свобода.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе, которое начинается 1 апреля, "неудачной шуткой".

"Россия узурпировала свое место; ведет колониальную войну; ее лидер – военный преступник, разыскиваемый МУС за похищение детей", – отметил министр на своей странице в Twitter.

Россия в течение месяца будет председательствовать в Совбезе ООН, несмотря на войну против Украины

Как писал OBOZREVATEL:

– Страна-агрессор Россия хочет собрать встречу в ООН 10 апреля, чтобы фейками и пропагандой попытаться оправдать депортацию детей с временно оккупированных территорий Украины в РФ.

– Именно из-за похищения украинских детей 17 марта Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

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