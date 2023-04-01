Россия в течение месяца будет председательствовать в Совбезе ООН, несмотря на войну против Украины

С 1 апреля 2023 года и до конца месяца Российская Федерация будет председательствовать в Совете безопасности ООН, хотя она развязала полномасштабную неспровоцированную войну против Украины, а ее президент – подозреваемый в деле о военном преступлении. Украинская делегация в Организации Объединенных Наций считает, что бойкотировать все мероприятия Совбеза в этот месяц будет неэффективно.

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Отметим, что 1 мая 2023 року председатель Совбеза поменяется. Это кресло займет Швейцария. Согласно правилам, каждый член организации поочередно председательствует в течение одного месяца, а порядок определяется английским алфавитом.

РФ – один из постоянных членов Совбеза ООН вместе с Китаем, Великобританией, Францией и США.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сказал, что бойкотировать можно было бы заседания ОБСЕ, где есть механизм исключить Россию, "но организация просто не хочет". А в случае с Совбезом Организации Объединенных Наций нужно придерживаться другой тактики.

"В ООН нужно оставаться, нужно работать, там есть не только Россия, а еще 190 стран, [некоторые] пока нас не поддерживают, но не поддерживают и Россию, им нужны дополнительные аргументы. Поэтому мы будем с ними дальше тоже работать", – объяснил политик в эфире программы Радио Свобода.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе, которое начинается 1 апреля, "неудачной шуткой".

"Россия узурпировала свое место; ведет колониальную войну; ее лидер – военный преступник, разыскиваемый МУС за похищение детей", – отметил министр на своей странице в Twitter.

Как писал OBOZREVATEL:

– Страна-агрессор Россия хочет собрать встречу в ООН 10 апреля, чтобы фейками и пропагандой попытаться оправдать депортацию детей с временно оккупированных территорий Украины в РФ.

– Именно из-за похищения украинских детей 17 марта Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

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