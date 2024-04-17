Россия ищет уязвимые места в подводной инфраструктуре, под угрозой может оказаться миллиард человек, – командующий НАТО

Россия пытается воспользоваться уязвимыми местами подводной инфраструктуры, в том числе трубопроводами и кабелями электропередач, в ведении своей "гибридной войны". Поэтому безопасность почти 1 миллиарда человек в Европе и Северной Америке находится под угрозой.

Об этом заявил заместитель командующего Военно-морским командованием ОВС НАТО (Marcom) вице-адмирал Дидье Малетер, пишет The Guardian. Он пояснил, что сеть подводных кабелей и труб, от которых зависят энергоснабжение и связь Европы, не была построена с учетом угроз со стороны Москвы и других противников Альянса.

"Мы знаем, что россияне разработали много средств гибридной войны под водой, чтобы взорвать европейскую экономику из-за кабелей, интернет-кабелей, трубопроводов. Вся наша экономика под водой находится под угрозой", – подчеркнул Малетер.

Он добавил, что РФ также разработала ядерные подлодки для работы под водой. Учитывая это, страны-члены Североатлантического союза объединяют усилия для противостояния угрозам.

Издание объяснило, что соответствующие комментарии представителя НАТО появились после двух инцидентов, связанных с подозрением в диверсии на газопроводах в Балтийском море за последние 18 месяцев – сначала на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" в сентябре 2022 года, а затем на "Балтийском газопроводе" в октябре прошлого года. Несмотря на масштабные расследования, проведенные несколькими государствами, оба дела остаются нераскрытыми, хотя Финляндия заявила в декабре, что "все указывает" на то, что китайское судно намеренно повредило "Балтийский поток" своим якорем.

Малетер отметил, что с тех пор как под водой была построена инфраструктура, эта среда претерпела значительные изменения. Ответственные компании при строительстве не учли вероятность гибридной войны.

"Более 90% интернета находятся под водой. Все наши связи между США, Канадой и Европой проходят по дну моря, поэтому есть много уязвимых мест", – пояснил Малетер.

Он отметил, что Marcom имеет "более 100 кораблей, атомных подводных лодок и обычных подводных лодок", патрулирующих воды, включая Арктику, Черное море, Атлантику, Балтию и Средиземное море.

"Это очень важная обеспокоенность, потому что это вопрос безопасности для почти 1 миллиарда гражданских лиц стран НАТО. Мы должны быть защищены и хорошо обеспечены нашей жизненно важной подводной инфраструктурой", – сказал вице-адмирал.

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