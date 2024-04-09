'Россия играет в опасную игру': в Госдепе отреагировали на взрыв дрона на ЗАЭС

Госдеп призвал российскую сторону воздерживаться от действий, которые могут привести к ядерному инциденту на Запорожской АЭС. Для этого нужно вернуть контроль над станцией компетентным украинским органам.

С соответствующим заявлением выступил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. По его словам, Вашингтон внимательно наблюдает за ситуацией на атомной электростанции.

Спикер Госдепа в очередной раз призвал Россию вывести свой персонал из украинской АЭС.

"Мы ознакомлены с сообщениями об атаке БПЛА по Запорожской АЭС. Мы продолжаем следить за условиями на станции", – отметил Миллер.

По словам спикера внешнеполитического ведомства США, официальный отчет МАГАТЭ, к счастью, утверждает, что повреждения в результате удара БПЛА не поставили под угрозу ядерную безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированной россиянами Запорожской АЭС в Энергодаре после взрыва дрона нет существенных повреждений, которые могли бы угрожать ядерной безопасности. Речь идет об инциденте, произошедшем на объекте 7 апреля.

В Международном агентстве по атомной энергии заявили о том, что 7 апреля на Запорожской АЭС взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом эксперты МАГАТЭ узнали от оккупантов, захвативших объект в 2022 году.

В Главном управлении разведки уже опровергли причастность Украины ко взрыву дрона на оккупированной ЗАЭС, о которой заявили в РФ.

В ЦПИ отметили, что с момента теракта в подмосковном Крокусе российскими спецслужбами ведется определенная игра, в сценарий которой входит и провокация на Запорожской АЭС.

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