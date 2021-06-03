Россия и Беларусь договорились бороться 'с деятельностью Запада против союзного государства'

Россия и Беларусь договорились совместно бороться с "деструктивной деятельностью Запада" против так называемого союзного государства. Спецслужбы двух стран приняли такое решение "в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях".

Об этом шла речь на совместном совещании директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля в четверг, 3 июня, передает сайт КГБ Беларуси. Встреча состоялась в Витебске.

"СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на просторах союзного государства", – сказано в сообщении.

Также на встрече отметили важность объединения усилий якобы для "укрепления потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности союзного государства".

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Напомним, ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что Минск и Москва завершают согласование всех союзных программ по углублению интеграции между странами. Он уточнил, что их реализация якобы не приведет к потере суверенитета Беларуси.

По его словам, переговоры якобы выходят на финишную прямую и могут закончиться к концу лета 2021 года. Итогом их реализации, как передает издание, должно стать "создание единого экономического пространства".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект союзного государства между странами может стать настоящей угрозой для Украины. По его словам, усиленное партнерство Москвы и Минска будет оказывать давление на Киев.

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