Был агентом российского ГРУ: экс-начальника Генштаба Молдовы лишили званий и наград

Игоря Горгана, начальника Генерального штаба Молдовы в 2019-2021 годах, заподозрили в работе на Россию и лишили всех государственных наград и воинских званий. Это произошло после журналистского расследования, установившего, что высокопоставленный военный многие годы был агентом ГРУ (традиционное советское название Главного разведывательного управления России, ныне – Главное управление Генштаба ВС РФ).

Горгана разоблачили издания The Insider и "Маленькая страна". 5 июня глава администрации президента Молдовы Адриан Белуцел сообщил в Telegram о мерах, принятых в отношении российского агента, и заявил: "Нам нужны более эффективные инструменты борьбы с предательством".

Ранее в тот же день СМИ обнародовали расследование, назвав экс-начальника ГШ Молдовы информатором ГРУ. Его куратором с 2019 года был полковник указанного российского ведомства Алексей Макаров.

"Горган регулярно докладывал о внутренней политической обстановке в республике и передавал данные о визитах представителей Минобороны Украины, которые закупали военную технику и снаряды для своих Вооруженных сил", – подчеркнули в The Insider.

Вероятно, россияне завербовали военного еще в 2004-м, если не раньше. Он поменял нескольких кураторов, а в апреле 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, переписка Горгана с ГРУшником Макаровым активизировалась.

К примеру, бывший руководитель молдавского Генштаба сообщил Кремлю, что "Укроборонэкспорт" пытается выкупить у Молдовы шесть самолетов МиГ-29 и "украинцы уже три недели ходят по нашему министерству обороны и просят все, особенно снаряды в артиллерию".

Также он докладывал Макарову о том, как в украинский город Рени ночью ходят железнодорожные составы с горючим из села Етулия в Молдове.

"Надо скорей перекрыть границу с Румынией! Это большая дыра! Оттуда очень много грузов поступает в Украину. Особенно военных грузов! У румын еще работают некоторые военные заводы по производству вооружения и боеприпасов", – советовал предатель.

Более того, он призывал россиян поскорее ввести ВС РФ в Молдову. Мол, в стране уже "все готово" для этого, "время пришло" и так далее.

"Нам срочно требуется очищение страны от всякой фашистской мраки!... Я всю ситуацию в армии держу на контроле... Здесь, к радости, нет "Азова" и других нацформирований, а с политиками разберемся быстро", – писал Горган своему куратору.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае депутат Молдовы от пророссийской и популистской партии "Шор" Марина Таубер получила в России орден Дружбы. Награду ей вручили по поручению кремлевского диктатора Владимира Путина. Таубер является фигуранткой нескольких уголовных дел и санкционных списков ЕС и США.

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