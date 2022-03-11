Россия хочет привлечь к войне против Украины 16 тыс. экс-бойцов ИГИЛ: Подоляк заявил о риске сирийского сценария

Россия пытается нанять для войны в Украине около 16 тысяч боевиков ИГИЛ. Не исключено, что Кремль хочет реализовать в Украине сирийский сценарий.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Официальные лица РФ, в частности военный министр Шойгу, заявили о срочном рекрутинге 16 тысяч бойцов экс-ИГИЛ для использования против мирных граждан Украины. Наем ИГИЛ и российские пропагандистские заявления о химическом оружии свидетельствуют о намерении реализовать в Украине сирийский сценарий", - отметил Подоляк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще с 25 февраля российские марионетки принялись распространять фейки о химическом оружии в Украине.

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На фоне этих заявлений оккупанты в Крыму провели учения по ведению химической войны.

О растущей угрозе использования РФ химического или биологического оружия в Украине предупредила американская разведка. Украинские разведчики также предупреждают о подготовке очередных провокаций. Накануне стало известно, что оккупанты могут взорвать склады аммиака в Харьковской области.

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