В декабре 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Украину прибыли некие американские ЧВК, для совершения химической атаки против населённых пунктов находящихся на оккупированных Россией же территориях Донбасса.

Данное заявление представляло собой вывод на официальный уровень фейка о “химических атаках” ВСУ, который распространяли российские пропагандисты и их марионетки на оккупированных территориях с 2014 года. Эти фейки неоднократно опровергались и в большинстве случаев очень оперативно и беспроблемно, поскольку в ряде случаев для фактажа оккупанты использовали фото и видео с других конфликтов. Например, видео применения фосфорных боеприпасов в Сирии, которые выдавались за “атаки” ВСУ.

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Вывод данного фейка на настолько высокий уровень, уровень министра обороны, говорил о том, что в России намерены использовать именно “химическую” тему в качестве одного, и не исключено, что основного сценария для провокации на Донбассе, с целью последующего ввода российского оккупационного контингента в Украину. То есть, создать casus belli для вторжения.

На протяжении месяца российские пропагандисты, СМИ, “журналисты”, “эксперты”, “политологи” и официальные лица поддерживали жизнеспособность “химического” сценария в информационном потоке, а намедни к его усилению стали подключать иностранных “журналистов”, давно уже находящихся на прикорме россиян.

Так, так называемая “независимая журналистка” Диляна Гайтанджиева из Болгарии опубликовала некие документы, которые, якобы, подтверждают проведение американцами в своих биологических лабораториях экспериментов с применением биологического оружия на людях в Грузии и в Украине. В результате этих экспериментов, якобы погибли 4400 украинских солдат и 1000 грузинских.

Информация, совершенно неподготовленного человека, повергает в шок, но у того кто хорошо знаком с “творчеством” Диляны Гайтанджиевой лишь вызывает улыбку. И вызывает даже не то, что в представленных Диляной Гайтанджиевой данных поразительно точные, круглые цифры жертв экспериментов, или то, что фейк про биологические лаборатории распространяется российскими спецслужбами с 1990-х годов, как один из элементов информационной войны по дискредитации Запада среди населения бывших советских республик, а то, что известная лгунья Диляна, полностью дискредитировавшая себя уже очень давно, по-прежнему востребована в российском информационном пространстве.

То есть, фрукт давно сгнил, но другого в наличии нет.

Например, именно Диляна выдала на-гора в 2017 году фейк о том, что Азербайджанская авиакомпания Silk Way Airline более трех лет осуществляла поставки оружия из стран Восточной Европы в “горячие точки” по всему миру. Документы, подтверждающие этот факт, якобы попали к болгарской журналистке Диляне Гайтанджиевой от некой хакерской группы Anonymous Bulgaria, а сам материал был опубликован в болгарском издании “Труд”. И этот эпизод стал как восходом для Диляны, так и, фактически, закатом.

Дело в том, что практически все документы, представленные Диляной в доказательство, представляли собой так называемые “подметные письма”. Это термин, применяется российскими спецслужбами, когда происходит похищение оригинального массива данных и в него добавляются поддельные, фейковые документы. С учетом того, что Диляне были переданы документы от некой хакерской группы Anonymous Bulgaria можно утверждать, что похищенный массив данных был дополнен заготовленными фальшивками, с целью дискредитации Азербайджана.

Тогда же, в 2017 году Диляна попала под прицел Агентства национальной безопасности Болгарии, а само расследование было признанно сфабрикованным. Но кого волнует, что было после, главное для потребителей информационного фастфуда то, что было “до”. Именно по такому принципу и работают вбросы. Но, продолжим.

В августе 2017 Диляну Гайтанджиеву увольняют из газеты "Труд" накануне её очередной поездки в Сирию, где она должна была продолжить свои скандальные изыскания с оскоминой фотошопа. И, невероятно, но об этом тут же начинают говорить информационные странички и микроблоги, замеченные в тесной связи с российскими силовыми структурами, в частности – ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).

Россиян возмутило то, что болгарская журналистка поддалась “репрессиям” за неудобную “правду”. Правда не конкретизировали, что практически все её материалы были манипуляцией и “байками из склепа”.

Между тем, не успела Диляна покинуть “Труд” как тут же отправляется в Грузию и выдает уже на-гора материал о том, как в Центре Лугара под видом медицинских исследований создают новые виды биологического оружия и испытывают его на грузинах!

На первый взгляд прямо так и прет от этого расследования желтизной и фейковостью на манер “Шок! Расследования! Сенсация!” но это подхватывают федеральные российские СМИ, например РИА ФАН, в то время как серьезные болгарские информационные агентства брезговали данным материалом и обходили его стороной.

В дальнейшем Диляна Гайтанджиева продолжила свою деятельность под видом “независимого журналиста”, получая финансирование из России и будучи востребованной, исключительно в российском информационном пространстве. Во многом потому, что её репутация шла далеко впереди неё самой же.

Данную “независимую журналистку” периодически применяют в качество источника вбросов фейковой информации в знакомом уже формате подметных писем. Очевидно, что и сейчас, для усиления “химического” сценария против Украины, Диляну Гайтанджиеву использовали именно для вброса пакета документов в неизменном формате подметных писем. Вот только, что в такой тактике, что в самом персонаже, ничего удивительного нет и сами по себе, они уже являются отчётливым маркером фейковости.

Но, опять-таки, для внутреннего потребления в России – сойдёт, а большего, с целью убеждения населения без критического мышления в своей “правоте”, российским властям и не нужно.