У Кремля особый план: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Лаврова по поводу войны против Украины и возможности переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что максималистские цели страны-агрессора в Украине остаются неизменными и что она на самом деле не заинтересована в переговорах. Кремль считает, что чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории он сможет оккупировать.

Также, по мнению Москвы, ход боевых действий будет все больше ослаблять переговорную позицию Киева. Так слова российского министра на пресс-конференции 18 января оценил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне Лавров утверждал, что Россия "будет последовательно и настойчиво" достигать целей своей "СВО". Речь идет о "демилитаризации" и "денацификации" Украины, а также требовании, чтобы НАТО взяло на себя обязательство не принимать новых членов – это цели, которые в воображении диктатора Путина равносильны полной капитуляции Украины и Запада.

Глава Кремля озвучивал эти тезисы в день полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. А ныне российский министр лишь повторил, что они неизменны, заявив, что "серьезные" разговоры о "реалистичных" условиях окончания войны "предполагают отказ Украины от нацистской идеологии и риторики, расизма по отношению ко всему русскому и вступления в НАТО".

Глава МИД РФ пытался оправдать эти условия как "необходимые для сохранения независимости и идентичности украинского народа", несмотря на тот факт, что российские войска и оккупационные власти регулярно участвовали в крупномасштабных и преднамеренных кампаниях этнической чистки и усилиях по уничтожению украинского народа, языка, культуры, истории и этнической принадлежности на временно захваченных территориях.

Помимо этого, Лавров опроверг роль Украины как суверенного государства, заявив, якобы не она "будет решать, когда остановиться и начать серьезно говорить" с Россией об окончании войны, а это решение примет Запад. Он ответил на вопрос о недавних публикациях в СМИ о возможности переговоров, заявив, что "слухи – это всего лишь слухи". Лавров в очередной раз утверждал, мол, Россия "всегда готова" к диалогу, а в его отсутствии обвинил Запад. Также он угрожающе заявил, что "те [на Западе], кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они будут ждать, тем труднее будет вести переговоры" и "нет никакой надежды на то, что Россия будет "побеждена".

В ISW напомнили, что Лавров сделал аналогичные заявления 15 декабря 2023 года.

"Кремль считает, что чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории Россия сможет оккупировать, и что ход войны будет все больше ослаблять переговорную позицию Украины", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что российский диктатор Путин продолжит вести войны до конца своей жизни. Он подчеркнул, что переговоры с Москвой бессмысленны.

