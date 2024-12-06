'Россия готова направить дополнительные сообщения': Лавров снова пригрозил Западу ядерным оружием

Хотя официально Россия и Соединенные Штаты не воюют, Западом против Москвы якобы ведется гибридная война. РФ "не хочет эскалации" и поэтому направила в США "сигнал в виде испытания "Орешника".

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Об этом в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Причем российский министр добавил – если указанный сигнал в США не восприняли всерьез, Россия готова направить дополнительные сигналы.

Почему "сигнал" для США агрессоры совершили в виде попытки убийства мирных украинцев, Лавров объяснил довольно странно.

"Тот сигнал, сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, состоит в том, что мы будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы", – сказал он.

Лавров добавил, что между Москвой и Вашингтоном "работает канал связи", который используют для предупреждения использования такого оружия. И Кремль заранее уведомил Белый дом об ударе по Днепру. Но, по мнению российского чиновника, в США "не восприняли это сообщение".

Напомним, ранее российский диктатор Путин утверждал, что удар "Орешником" по Украине был сделан в качестве ответа на разрешение Запада использовать украинцам бить дальнобойным оружием вглубь РФ. Лавров объяснил Карлсону, что Украина не смогла бы использовать современное оружие большой дальности без прямого участия военных США, потому что "это опасно".

Как известно, "Орешник" (или "Рубеж", "Кедр", или как на самом деле называется эта ракета) предназначен для несения ядерной боеголовки. Таким образом, слова Лаврова были очередной угрозой Западу ядерным оружием. И хотя сам глава МИД страны-агрессора словосочетание. "ядерное оружие" не употреблял, он несколько раз подчеркнул, что РФ "готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу достичь ее стратегического поражения".

Как сообщал OBOZ.UA, в НАТО уверены, что Россия ударила баллистической ракетой среднего радиуса действия по Днепру сугубо с целью террора мирного населения Украины и запугивания ее партнеров. Однако такие действия не изменят ход войны и не остановят союзников НАТО в оказании военной помощи Украине.

Напомним, разведка США уже оценила ядерные угрозы России. Таким незатейливым способом Кремль пытается усилить давление на Запад из-за поддержки Киева. Однако претворение угроз в жизнь не произошло даже после разрешения США на использование западных ракет для ударов по целям на территории РФ.