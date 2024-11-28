Путин стремится усилить давление на Запад из-за поддержки Украины: разведка США оценила ядерные угрозы России

Решение США позволить Украине использовать американское оружие для ударов вглубь России не повысило риск ядерной атаки. В то же время, Россия, вероятно, активизирует "охоту" на европейские объекты, пытаясь увеличить давление на Запад из-за его поддержки Украины.

Видео дня

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в разведке США. Американская разведка ставит ядерный удар России под сомнения, даже несмотря на все более агрессивные заявления российского диктатора Владимира Путина.

"Но Россия, вероятно, расширит кампанию саботажа против европейских объектов, чтобы усилить давление на Запад из-за его поддержки Киева", – отметили два высокопоставленных чиновника.

На основе ряда разведывательных оценок за последние семь месяцев вероятность ядерной эскалации из-за ослабления ограничений на использование Украиной американского оружия считается низкой. Некоторые чиновники отмечают, что опасения по поводу эскалации, включая ядерную угрозу, могли быть преувеличены.

В то же время, они отмечают, что ситуация в Украине остается опасной, и полностью исключить риск ядерной эскалации невозможно. Так что способность России найти другие скрытые способы отомстить Западу остается предметом беспокойства.

Как сообщал OBOZ.UA, своим заявлением о применении против Украины новой разновидности ракеты средней дальности "Орешник" Владимир Путин доказал, что остается профессиональным шантажистом, а сам шантаж остается его важным оружием в войне. Ведь появление на экранах с заявлением о применении новой ракеты – это не только сигнал для Украины, это прежде всего сигнал для Запада.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!