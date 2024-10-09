Россия должна вывести своих пограничников с территории Армении до конца года: о чем идет речь

Россия должна вывести своих пограничников с территории Армении до конца 2024 года. Вывод российских военных с пограничной службы на границе Армении и Ирана, который состоится с 1 января 2025, был согласован во время встречи кремлевского диктатора Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве.

Видео дня

Об этом сообщает Радио Свобода. На сегодняшний день Пограничное управление ФСБ России в Армении осуществляет контроль на нескольких пограничных пунктах, в частности в Гюмре, Армавире, Арташате и Мегре.

Российские военные патрулировали границу с Ираном и Турцией с 1993 года, согласно соглашению между Москвой и Ереваном. Однако в 2024 году Армения объявила о завершении российского пограничного присутствия, которое уже прекратилось в некоторых точках, в частности в аэропорту Звартноц в Ереване.

Одним из важных вопросов на переговорах Путина и Пашиняна стала армянская инициатива "Перекресток мира". Эта программа предлагает альтернативу Зангезурскому транспортному коридору, соединяющему Азербайджан с его эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Планом предусматривается, что транспортные пути между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Ираном будут действовать под юрисдикцией этих стран без привлечения России.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг резкой критике действия российских властей на территории Армении. Он также обвинил Россию в том, что она "открыто призвала армянское население свергнуть власть". По его словам, эта пропаганда из Москвы против Армении не прекращается.

Ранее в МИДе Армении заявили, что рассматривают возможность вступления страны в ЕС, поскольку Ереван стремится расширить свой круг партнеров. Это была завуалированная угроза Кремлю выйти из ОДКБ и вообще из круга влияния России.

В мае Пашинян угрожал заблокировать трансляцию российских телеканалов, если РФ проигнорирует требования Еревана проявить "уважение к Армении и ее интересам".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!