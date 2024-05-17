Россия для войны с Украиной закупает снайперские винтовки австрийского производства – The Insider

Страна-агрессор Россия в войне против Украины использует снайперские винтовки и пистолеты, произведенные австрийской компанией Steyr Mannlicher. В РФ это оружие завозят в обход санкций Европейского Союза и несмотря на то, что Австрия на официальном уровне придерживается нейтралитета, чем в Вене объясняют отказ от поставок оружия Украине.

Об этом сообщает The Insider. По данным издания, за два года полномасштабной войны в Россию завезли как минимум 169 винтовок и пистолетов Steyr Mannlicher. Только в феврале 2024 года российские компании получили 11 австрийских снайперских винтовок.

"Если импортные пистолеты и карабины не так часто встречаются на фронте, то австрийские винтовки Steyr Mannlicher сохраняют свою популярность у снайперов как российской армии, так и силовых структур. Винтовки Steyr Mannlicher используют снайперы ФСО, отвечающие за безопасность Владимира Путина, российские наемники в Сирии и Ливии, воюющие в Украине морпехи", – сказано в статье.

На данный момент подтверждено, что австрийские винтовки используют снайперы как минимум в пяти различных бригадах армии РФ. Это155-я гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 31-я десантно-штурмовая бригада, 14-я отдельная гвардейская бригада спецназа ГРУ, 3-я отдельная гвардейская бригада специального назначения спецназа ГРУ и 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада.

Как ввозят оружие и реагировали ли на это в ЕС

Крупнейшим импортером этих винтовок в РФ является ООО Оружейный Салон "Арсенал". Согласно таможенным данным, эта фирма до 2018 года получала винтовки Steyr Mannlicher непосредственно от производителя. Отмечается, что в феврале 2024 года принадлежащее российскому бизнесмену ООО "Арсенал" получило новую партию из 11 винтовок Steyr Mannlicher калибра .338 Lapua Magnum.

Еще две компании, которые завозят оружие австрийского производителя, – это ООО "Хантер-Ру" и ООО "Тест-Оружие". В марте 2022 года первая компания завезла 20 винтовок Steyr Mannlicher SSG 08 калибра .338 LM. Согласно таможенным данным, логистическим посредником выступила кипрская компания Constantinides Philippos Trading Co Ltd, которую власти Великобритании подозревают в поставках в Северную Корею.

Компания "Тест-Оружие" связана с российским партнером холдинга "Беретта", оружейным бароном Михаилом Хубутией. В июле 2023 года эта фирма завезла 65 пистолетов Steyr A2 MF калибра 9 мм.

О масштабных поставках в Россию европейского стрелкового оружия, включая австрийские Steyr Mannlicher и Glock, стало известно в ноябре 2023 года из расследования немецкого издания Correctiv. Эту тему после освещали десятки других изданий Европы.

Однако власти европейских стран отреагировали на них всего один раз. В Германии прокуратура Равенсбурга начала предварительное расследование в отношении немецкого производителя винтовок Blaser.

"Если поиск посредников, участвующих в поставках в РФ микропроцессоров и полупроводников, может быть сложным, то в случае с оружием такой проблемы нет: контролирующие органы Европейского Союза с февраля 2024 года достоверно располагают информацией о серийных номерах стволов большинства попавших в Россию винтовок и пистолетов", – сказано в материале.

В The Insider добавили, что после выхода их материалов о контрабанде европейского стрелкового оружия в Россию Росаккредитация прекратила публиковать новые сертификаты и декларации соответствия по ряду групп продукции. Продолжились ли такие поставки после февраля 2024-го, станет известно позже.

Как сообщал OBOZ.UA, северокорейское оружие, произведенное в 1970-х годах, могло поставляться России для войны против Украины. Среди прочего речь идет о сотнях тысяч снарядов к реактивным системам залпового огня.

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