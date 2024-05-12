КНДР могла поставлять России снаряды к РСЗО: что известно

Северокорейское оружие, произведенное в 1970-х годах, могло поставляться России для войны против Украины. Среди прочего речь идет о сотнях тысяч снарядов к реактивным системам залпового огня.

Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на разведывательное агентство Южной Кореи. Оно расследует подозрения о том, что Пхеньян продолжает углублять военное сотрудничество с Москвой.

Отмечается, что это стало реакцией на недавние публикации в СМИ. В своих расследованиях журналисты рассказывали о 122-мм артиллерийских снарядах, изготовленных в КНДР еще в 1970-х годах, которые в сегодня россияне используют на украинском фронте.

"Мы подробно анализирует соответствующие обстоятельства, а также продолжаем отслеживать общее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией", – заявили в ответ на это специалисты южнокорейского разведагентства.

Фотографии, опубликованные украинскими изданиями в 2023 году, показали, что корейские надписи, в том числе "방-122", были обнаружены на снарядах, используемых оккупантами. Эксперты заявили, что это, скорее всего, были снаряды к РСЗО калибра 122 мм.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик также подсчитал, что Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров со времени саммита между их лидерами в сентябре 2023 года. По его словами, этого достаточно, чтобы вместить примерно 3 млн выстрелов 152-мм или 500 000 выстрелов 122-мм артснарядов.

В южнокорейском разведагентстве добавили, что внимательно отслеживают возможность незаконных поставок деталей ракет в КНДР на фоне опасений, что они могут закупать их для разработки нового оружия.

Тем временем в Северной Корее 11 мая заявили, что предоставят своим вооруженным силам новую 240-мм РСЗО, начиная с этого года. Эти сообщения появились на следующий день после того, как северокорейский диктатор Ким Чен Ын наблюдал за испытательными стрельбами управляемых снарядов для "технически обновленной версии" указанной системы.

Ранее глава миссии США при ОБСЕ Трейси Ньюэлл рассказала, что с конца прошлого года Северная Корея отправила в Россию боеприпасы, пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. По ее словам, с конца прошлого года Пхеньян поставил Москве около 11 тысяч контейнеров с боеприпасами.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Центра стратегических коммуникаций, Россия тестирует в Украине ракеты, полученные от КНДР, так же, как и иранские "Шахеды", прежде чем их применили против Израиля. В ООН уже подтвердили факт российских обстрелов Харькова южнокорейскими ракетами.

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