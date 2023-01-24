'Россия через 5 лет может нарастить свой военный потенциал': в Латвии указали на угрозу

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце утверждает, что по состоянию на сейчас прямой военной угрозы стране со стороны России нет. Однако уже в ближайшие пять лет страна-агрессор сможет нарастить военный потенциал и сконцентрировать свою армию.

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Об этом сообщает издание Delfi. Мурниеце отметила, что в этой связи Рига должна укрепить свою обороноспособность, чтобы быть готовой к возможной военной агрессии.

Она добавила, что, как планируется, бюджет оборонной промышленности Латвии в этом году составит 2,25% ВВП, или 986,83 миллиона евро, а к 2025 году вырастет до 2,5% ВВП.

Кроме того, комментируя войну в Украине, министр обороны указала, что РФ снова концентрирует большое количество личного состава и техники у украинских границ и на временно оккупированных территориях. Учитывая это, Запад должен предоставить всю необходимую помощь, чтобы Украина добилась успехов в своей оборонной войне.

Мурниеце добавила, что на встрече в Рамштайне большинство министров заявили, что каждый день имеет решающее значение и нельзя откладывать поставки вооружения.

"Надеюсь, что будет ответная реакция, и в целом на встрече была атмосфера взаимопонимания", – резюмировала она.

Следует добавить, что по последним данным, военная помощь Латвии Украине составляет около 370 миллионов евро.

Напомним, Министерство обороны Латвии передаст украинской армии зенитные ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники. Также дружественное государство будет способствовать обучению солдат Вооруженных сил Украины по применению современного вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, США утвердили план усиления военного присутствия в странах Балтии. Он предполагает, что американские военные и подразделения военной техники будут находиться в Латвии на ротационной основе без перерывов.