Россия больше не скрывает, что ведет откровенную кибервойну: в Польше обвинили Кремль в 'преднамеренных' атаках

В 2024 году Польша обнаружила в два раза больше кибератак, чем в 2023 году, и в три раза больше, чем в 2022 году. Значительная часть этих инцидентов была направлена из России.

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Об этом сказал вице-премьер и министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский. Такое заявление он сделал в пятницу, 29 ноября, на открытии конференции Digital Skills Summit в Гливице, передает tvn24.pl.

По словам чиновника, атаки России являются преднамеренными, россияне пытаются отыскать уязвимости в польской инфраструктуре.

"Большая часть из них явно направлена ​​на Польшу из России. Россия больше не скрывает, что ведет кибервойну с Польшей. Они атакуют и делают это намеренно. Они знают, где у нас уязвимые места", – сказал министр.

Он также подчеркнул необходимость цифрового законодательства в рамках Европейского союза, но предупредил, что такие правила не должны приводить к чрезмерному регулированию.

Журналисты отметили, что большое беспокойство вызывает кибербезопасность польских органов местного самоуправления. В ответ на это Министерство цифровых дел в сотрудничестве с государственным научно-исследовательским институтом NASK запустило программу "Кибербезопасное местное самоуправление".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Россия пригрозила возможным ударом по американской базе противовоздушной обороны, расположенной на севере Польши. В Кремле отметили, что этот объект уже "включен в список" приоритетных целей для российских военных.