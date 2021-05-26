Российское и японское судна столкнулись у побережья Хоккайдо: есть погибшие

Японское рыболовецкое судно в среду, 26 мая, столкнулось с российским судном "Амур" у берегов острова Хоккайдо. В аварии погибли три человека, пятеро рыбаков спасли.

Столкновение произошло в Охотском море, приблизительно в 23 км к северо-востоку от порта Момбецу, сообщает Kyodo со ссылкой на береговую охрану города Момбецу.

В результате японское судно, занимающееся ловлей краба-волосатика, перевернулось. В российском Морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска подтвердили информацию о столкновении суден, передает ТАСС.

"Японское судно перевернулось. Члены экипажа упали в море. Всех подняли на борт российского судна "Амур". Сейчас оно следует в порт Момбецу для разбирательств", – уточнили спасатели.

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