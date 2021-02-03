Российский журналист рассказал об обиде семьи Ельцина на Путина

Дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна и ее супруг Валентин Юмашев огорчены тем, как в их стране стали воспринимать эпоху 90-х годов при власти Владимира Путина.

Об этом в интервью URA.RU заявил журналист, автор книги о ближайшем окружении Ельцина Илья Жегулев. По его словам, чета Юмашевых намерена поменять у россиян впечатление о постсоветских временах.

"Думаю, что Валентину Юмашеву и Татьяне морально больно от того, как в принципе воспринимают 1990-е. Не только их роль, а вообще эту эпоху и Ельцина. К примеру, Путин как бы прямо не критикует Ельцина. Но в целом его риторика о том, что у Ельцина все было плохо, а сейчас все хорошо", – сказал Жегулев.

Вместе с тем, добавил он, зять Ельцина продолжает дружить с нынешним президентом России, но как технолог понимает всю сложность этой ситуации и "ему от этого несладко".

Напомним, бывший начальник службы охраны Ельцина Александр Коржаков утверждал, что в политику Путину дорога открылась благодаря Юмашеву. Ведь именно он познакомил Ельцина с его преемником.

В свою очередь, экономист Андрей Илларионов, бывший советник Путина также подтвердил, что решающую роль в судьбе нынешнего лидера страны-агрессора сыграли дочь и зять Ельцина.

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