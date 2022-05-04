Российский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Германии

Российский разведывательный самолет Ил-20 вторгся в воздушное пространство Германии. Он направлялся к немецкому острову в Балтийском море.

Об этом сообщает немецкое издание Bild. Уточняется, что инцидент с самолетом РФ произошел еще 30 апреля.

Сразу после идентификации российского борта командующий ВВС Германии генерал Инго Герхартц был проинформирован о ситуации.

В небо были подняты два немецких истребителя Eurofighter. Эти самолеты вооружены ракетами класса "воздух-воздух".

Они сблизились с российским самолетом и сопроводили его в международное воздушное пространство.

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"Это было сделано намеренно, русские обычно так близко не подходят", – сообщили Bild в военных кругах.

Напомним, что ранее российский военно-разведывательный самолет залетел в воздушное пространство Дании (одна из стран-основательниц НАТО). В связи с этим посла РФ вызвали "на ковер".

А до этого разведывательный самолет РФ Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции со стороны датского острова Борнхольм.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский истребитель-бомбардировщик 21 марта вторгся в воздушное пространство Польши, пролетев над Волынью. Факт вторжения был зафиксирован и Украиной, и странами-союзницами.