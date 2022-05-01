Разведывательный самолет РФ нарушил воздушное пространство Дании: страна вызвала российского посла

Российский военно-разведывательный самолет залетел в воздушное пространство Дании (одна из стран-основательниц НАТО). В связи с этим посла РФ вызвали "на ковер".

Разговор должен состояться в понедельник, 2 мая. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

В правительстве назвали инцидент с самолетом тревожным и неприемлемым. "Это совершенно неприемлемо и вызывает особую тревогу в нынешней ситуации", – написал глава МИД, имея ввиду полномасштабную войну РФ в Украине.

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Отметим, что российский Ан-30 заметили к востоку от Борнхольма, датского Балтийского острова, в пятницу вечером, 30 апреля.

Тогда разведывательный самолет РФ нарушил и воздушное пространство Швеции. Он находился там менее минуты.

Военные страны следили за событиями. Начальник ВВС Швеции Карл-Йохан Эдстрем заявил, что поведение российского пилота было "безответственным и непрофессиональным", но прямой угрозы вооруженного нападения со стороны Кремля пока нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Швеции активно обсуждается вопрос вступления в НАТО. Правительства Финляндии и Швеции якобы готовятся подать заявки на присоединение к Альянсу одновременно. Это может произойти в конце мая 2022 года.