Самолет-разведчик РФ нарушил воздушное пространство Швеции: в стране назвали это 'неприемлемым'

Российский разведывательный самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции со стороны датского острова Борнохольм. Военные страны следили за событиями и зафиксировали произошедший 30 апреля инцидент.

Об этом сообщают шведские СМИ. Отмечается, что нарушение длилось менее минуты.

"Я считаю, что безответственно и непрофессионально летать так близко к границам страны на военном самолете. Нет никакой причины лететь так близко, чтобы вы могли случайно попасть на территорию страны, вы вполне можете быть в 10-15 километрах от границы, тогда подобные вещи не будут происходить", – комментирует событие начальник ВВС Карл-Йохан Эдстрем.

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При этом он сомневается, что военный самолет РФ нарушил воздушное пространство Швеции целенаправленно. Он уверен, что прямой угрозы вооруженного нападения со стороны Кремля пока нет. "Но мы также не можем исключать, что это может произойти в будущем. Поскольку идет дискуссия о вступлении в НАТО, есть риск, что Россия активизирует свою деятельность в нашей непосредственной зоне", – отмечает чиновник.

Министр обороны Питер Хультквист также прокомментировал инцидент и назвал подобные действия РФ неприемлемыми. "Акция непрофессиональная и, учитывая общую безопасность, крайне неуместна. Шведский суверенитет нужно всегда уважать", – отмечает он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Швеции активно обсуждается вопрос вступления в НАТО.