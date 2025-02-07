Российский разведывательный корабль горел возле берегов Сирии: в AP раскрыли подробности инцидента

В январе 2025 года разведывательный корабль России "Килдин" загорелся и временно потерял управление возле побережья Сирии. Пожар сопровождался густыми черными клубами дыма, но судно и экипаж, очевидно, не пострадали, ведь в дальнейшем смогли продолжить плавание.

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Инцидент произошел еще 23 января, однако в Кремле заявили, что ничего об этом не знают. В то же время издание Associated Press сообщает о полученных аудиозаписях радиопередач, фото и видео, подтверждающих такое событие.

По словам аналитиков, данные были получены кораблем страны НАТО, находившимся поблизости. На записях слышно предупреждение ему от российских моряков.

"На вашем курсе военный корабль. Я дрейфую. Я не под командованием", – заявил член экипажа "Кильдина".

AP подчеркивает, что эти переговоры дают редкую возможность заглянуть внутрь деятельности российских разведывательных судов, которые внимательно отслеживают страны НАТО из-за опасений возможного саботажа подводных кабелей и трубопроводов.

Несмотря на серьезность ситуации, экипаж "Кильдина" отказался от помощи находившегося рядом натовского корабля.

Военные источники сообщают, что судно РФ было задействовано в разведывательной деятельности в Средиземном море и следило за учениями Военно-морских сил Турции. Пожар на нем длился не менее четырех часов. Экипаж сбросил покрытие со спасательных шлюпок, однако они так и не были спущены на воду.

Оценивая предоставленные данные, AP указывает, что на мачтах "Кильдина" появились два черных шара – морской сигнал, указывающий на невозможность управления судном. В конце концов экипаж смог восстановить контроль, и сейчас судно продолжает выполнять свою разведывательную миссию возле сирийского порта Тартус в сопровождении фрегата и судна снабжения.

Причины пожара на шпионском российском корабле остаются неизвестными. По запросу журналистов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает об инциденте и отказался комментировать деятельность "Кильдина". Также он назвал "непрофессиональной" оценку состояния флота РФ "на основе инцидента одного корабля".

Как сообщал OBOZ.UA, новые сирийские власти не дали разрешения российским военным кораблям зайти в порт Тартуса, чтобы вывозить морем имущество из военных баз РФ на территории страны. Пока суда дрейфовали на внешнем рейде порта, у одного из них начали протекать баки с горючим.

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