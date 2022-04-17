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Российский миллиардер, попавший под санкции Великобритании, остается почетным консулом Люксембурга

Виталий Семченко
Мир
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Российский миллиардер, попавший под санкции Великобритании, остается почетным консулом Люксембурга

Российский миллиардер Владимир Евтушенков, несмотря на введение против него британских санкций, продолжает занимать должность почетного консула Люксембурга. Дипломат страны-агрессора до недавнего времени контролировал компанию "Система".

Об этом сообщает Luxtoday. Издание отмечает, что Евтушенков при этом не попал в санкционный список Европейского союза. Вероятно, именно этот факт и стал решающим для люксембургского Министерства иностранных дел.

"Компания Евтушенкова "Кронштадт", входящая в группу "Система", поставляет боевые беспилотники для российских вооруженных сил. После санкций Великобритании бизнесмен отказался от формального акционерного контроля над АФК "Система", передав 10% акций своему сыну Феликсу. Это означает, что его доля уменьшилась до 49,2%", – сказано в сообщении.

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Интересно, что двое других российских консулов – Валерий Гергиев и Виктор Рашников – были уволены со своих дипломатических постов. В их отношении Евросоюз ввел санкции из-за войны России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия запретила въезд премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Также санкции коснулись и всех министров в британском правительстве. В стране-агрессоре аргументировали решение "беспрецедентными враждебными действиями правительства" Соединенного Королевства.