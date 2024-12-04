Российский корабль обстрелял вертолет Германии в Балтийском море: Бербок подтвердила инцидент

Российский военный корабль обстрелял вертолет Воздушных сил Германии в акватории Балтийского моря. Россияне атаковали немецкий вертолет сигнальными ракетами.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила инцидент. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Бербок во время встречи министров иностранных дел стран НАТО заявила, что такой инцидент действительно произошел. Однако глава немецкого МИД не уточнила, когда именно произошел инцидент и какой именно корабль ВМФ РФ был в нем задействован.

Вертолет Воздушных сил Германии производил разведку над Балтийским морем на фоне растущего числа диверсий против европейской инфраструктуры в этом районе. Примечательно, что использование сигнальных боеприпасов на море допустимо только в чрезвычайных ситуациях.

После инцидента Бербок заявила, что Европейской Союз должен усилить патрулирование вблизи трубопроводов и интернет-кабелей в Балтийском море из-за гибридных атак России и ее союзников.

Напомним, страны НАТО намерены создать собственный флот беспилотных катеров для обеспечения защиты критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях. Такая концепция у высших должностных лиц НАТО возникла после серии повреждений подводных кабелей в европейских водах.

Ранее сообщалось, что в Балтийском море обнаружили поврежденный подводный телекоммуникационный кабель между Литвой и Швецией. Накануне стало известно, что повреждение получил также кабель между Финляндией и Германией. Между странами была прервана телекоммуникационная связь.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 декабря между Финляндией и Швецией произошел еще один разрыв интернет-кабеля. Полиция рассматривает версию диверсии.

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