НАТО хочет создать флот морских дронов для защиты инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях – Defense News

Страны НАТО намерены создать собственный флот беспилотных катеров для обеспечения защиты критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях. Такая концепция у высших должностных лиц НАТО возникла после серии повреждений подводных кабелей в европейских водах.

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Руководство Альянса надеется, что флот морских дронов позволит иметь постоянное наблюдение над и под ватерлинией. Об этом сообщает Defense News.

По словам командующего НАТО по концепциям и трансформации адмирала Пьера Вандье, идею флота морских дронов можно сравнить с камерами видеонаблюдения полиции, установленными на уличных фонарях для фиксации доказательств преступлений. При этом он добавил, что существующие технологии позволяют странам НАТО организовать постоянное наблюдение за подводными коммуникациями.

Также Вандье сообщил, что его команда находится на ранних стадиях разработки флота беспилотных аппаратов, чтобы НАТО могло ежедневно видеть и контролировать окружающую среду в Балтийском и Средиземном морях. Адмирал уточнил, что первым шагом будет достижение этой цели на поверхности, а затем под водой.

Командующий НАТО по концепциям и трансформации подчеркнул, что новый проект уже получил большую поддержку со стороны центрального командования всех военно-морских сил НАТО, известного как MARCOM, и оперативного штаба альянса SACEUR. Несмотря на начальную стадию разработки, официальные лица полагают, что они могут оснастить формирование беспилотников боевыми платформами.

Напомним, в Балтийском море обнаружили поврежденный подводный телекоммуникационный кабель между Литвой и Швецией. Накануне стало известно, что повреждение получил также кабель между Финляндией и Германией. Между странами была прервана телекоммуникационная связь.

Позже, 3 декабря, между Финляндией и Швецией произошел еще один разрыв интернет-кабеля. Полиция рассматривает версию диверсии.

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