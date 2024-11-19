В Балтийском море получили повреждения подводные кабели: между четырьмя странами прервана телекоммуникационная связь

В Балтийском море обнаружили второй поврежденный подводный телекоммуникационный кабель – между Литвой и Швецией. Накануне стало известно, что повреждение получил также кабель между Финляндией и Германией. Между странами была прервана телекоммуникационная связь.

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Об этом сказал технический директор литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс, передает телеканал LRT. Инцидент произошел еще утром 17 ноября. СМИ пишут прои говорящую причастность России.

"Кабель оборвали в воскресенье утром около 10:00. Системы сразу сообщили, что мы потеряли связь. Были проведены дальнейшие расследования и уточнения, и оказалось, что он был поврежден", – сказал Шемешкявичюс.

По его словам, Telia передает интернет-соединение в Литву через три кабеля, что означает, что из-за инцидента пропускная способность интернета сократилась на треть. Однако соединение для пользователей было восстановлено в обход неисправности.

Ранее стало известно, что повреждение получил главный коммуникационный кабель, связывающий Германию и Финляндию. В государственной компании Cinia, которая строит оптоволоконные сети и предоставляет телекоммуникационные услуги, отметили, что речь идет о подводном кабеле C-Lion1 Cinia Oy, пролегающем между Сантагаминой в Хельсинки и Ростоком в Германии. Его протяженность 1173 км.

"Сейчас выясняются причины этого. Препятствия могут возникать время от времени, и причин может быть несколько, например, они чувствительны к погодным условиям и повреждениям, вызванным судоходством. Важно то, что проблемы выявлены и начаты меры по их устранению", – сказал директор Центра кибербезопасности Traficom Самули Бергстрем.

Передача данных между Финляндией и Германией была полностью прервана. Это единственный подводный кабель в Финляндии, ведущий непосредственно в Центральную Европу.

Отметим, что CNN в сентябре 2024 года с ссылкой на двух американских чиновников писало, что Россия развивает специализированное военное подразделение, которое может использовать для потенциальных диверсионных операций, нацеленных на повреждение инфраструктуры подводных кабелей.

Для этого РФ разворачивает флот надводных кораблей, подлодок и морских беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, окружной суд города Хельсинки (столица Финляндии) наложил арест на отдельные активы, принадлежащие России на территории Финляндии. Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.

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