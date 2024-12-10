Российские военные нашли простой способ покупать американские чипы в обход санкций – Bloomberg

Страна-агрессор Россия продолжает покупать американские чипы, которые она использует для военных нужд, в обход санкций. Для этого россияне нашли простой способ – они получают компоненты из США (микропроцессоры и процессоры), заказывая их через интернет-магазин Texas Instruments (TI Store).

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на внутренние российские документы. Они позволили журналистам отследить схему поставок, которая через подставные компании соединяет Кремниевую долину с Москвой.

Российские поставщики военных компонентов часто закупают продукцию компании Texas Instruments без ее ведома. Также были идентифицированы российские дистрибьюторы, которые обрабатывают тысячи заказов для российских военных подрядчиков, включая компании, находящиеся под санкциями США.

Так, в одном из случаев крупный российский дистрибьютор обработал свыше 4000 заказов на сотни тысяч продуктов TI на сумму около 6 миллионов долларов с начала этого года по август. Товары почти на 4 миллиона долларов из этих заказов в конечном итоге предназначались для российских военных компаний. Перед тем, как прибыть в Россию, эти заказы отправлялись через Гонконг или другие страны.

Заказы россияне осуществляют из Москвы или Санкт-Петербурга, а доставляются они через компании, расположенные за пределами России. Среди посредников в Гонконге входят Sure Technology, Chipower Electronics и Horsway Techn. Основными компаниями, обеспечивающими поставки, являются Sea Global SCM и авиакомпания Aeroflot.

Напомним, что в российском вооружении регулярно находят компоненты таких компаний как Intel Corp. и Analog Devices Inc. В частности, американские микросхемы враг использует для изготовления дронов, управляемых бомб, систем связи и ракет "Искандер", применяемых для ударов по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия до сих пор обходит санкции и использует в каждом своем дроне 85 зарубежных компонентов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир усилить санкции и остановить разрушения и кровопролитие, которые продолжаются годами.

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